聯合報社論／誰能打造韌性？蔣萬安戳破賴清德團結假象

2025年城鎮韌性演習日前登場，AIT處長谷立言（左一）到場，台北市長蔣萬安（前左）和賴清德總統（前右）致詞時對「團結」的定義南轅北轍，幾無交集。 圖／聯合報系資料照片

北部城鎮韌性演習登場，賴清德總統和台北市長蔣萬安共同視導戰時急救、災民收容等演練。不過，最受矚目的是，賴清德和蔣萬安為「團結」定義相互喊話過招。蔣萬安直言，團結來自於「我們都是一家人，槍口絕對不對內」的共同信念；賴清德回擊，團結要有反共、反併吞、護主權的共同信念，進而形成反共護台的具體行動。在國家最需要團結的時候，社會上卻對何謂團結與如何團結感到疑惑，朝野更見分歧，凸顯了賴政府執政下台灣社會韌性的困境。

賴總統上任以來，團結不離口，插刀不鬆手。他的許多國政談話和黨內外公開講話，已經可以編纂成一部厚重的「團結史話」；但與此同時，從召喚青鳥到推動大罷免，民進黨剿滅在野的行動也愈來愈強烈。當大罷免遍地開花的時候，賴清德也把「團結」語彙推到最高峰：他把首度結合漢光演習和城鎮韌性演習的七月，訂為「國家團結月」；他更親自擬定十大主題，打算在全台各地展開「團結國家十講」。

不料，「團結十講」讓藍綠都反彈，以致第四講之後就藉著颱風順勢暫停。綠營反彈，因為每一講都引起爭議，不利大罷免。藍營反彈，則不但因為「團結十講」目的是為大罷免壯威助勢，根本是「正面擁抱、背後插刀」；更因為賴清德要的團結，是要團結在他麾下、以他為中心的團結，而非包容異己、尊重分歧的團結。賴清德第二講談團結時就表明，他要的是「打掉雜質」的團結。

但賴清德要中華民國國旗的中華民國派和台灣獨立旗的台派，共同團結反共，卻顯得很混亂。賴清德描繪了青鳥上凱道兩旗並存的奇景，他的台獨表述應能鼓舞台派，但台獨從意圖消滅中華民國，到借殼寄生中華民國，還把中華民國變成「非中國」，中華民國派能接受嗎？前民進黨立委林濁水質疑，當兩岸之間不再保留模糊空間，武勇作法或可對內做文宣式的消費，但在國際上難以推銷。

賴清德對團結行動的要求，則讓人疑惑。賴清德要讓「中華民國派反共、台灣派守護台灣」；他回擊蔣萬安時，也引述團結第二講提到的這項任務分派，作為團結反共護台的具體行動。但為什麼中華民國派必須反共，而台灣派才能護台？彷彿中華民國派不反共難除原罪，愛台護台則是台灣派專利。但如果反共才能護台，護台唯反共一途，兩岸還有和平與交流嗎？難怪主張和平就被扣紅帽，進行交流就被質疑賣台。賴清德到底是在促進團結，或是在分化對立？

賴清德闡釋「團結」意義，是從反共、反併吞、護主權的共同信念，到形成反共護台的具體行動。但賴清德的國家路線與戰略，不但是台灣內部撕裂的因子，更頻踩紅線招來中共圍台軍演；他的反共、反併吞，卻是先在內部尋找敵人，甚至扣紅帽製造敵人；他要護主權，卻搶著跪舔美國，妄圖「脫中入美」；至於反共護台，民進黨最具體的行動，就是販賣「芒果乾」，進行民粹動員。

蔣萬安以「一家人槍口不對內」，揭穿賴清德的團結謊言；又以「真正的團結，才能打造韌性，守衛家園」，戳破賴清德的團結假象；更以「把台灣變成熱點，把戰災變成現實」，直指賴清德反共思維與護台決策的盲點。一場城鎮韌性演習，賴清德和蔣萬安當著美國在台協會台北辦事處長谷立言面前，為「團結」過招。也許美國終於看到賴清德無力團結台灣，也目睹賴政府把台灣社會韌性推入困境，但這能改寫賴清德的「團結史話」嗎？