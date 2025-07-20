經濟日報社論／台灣理財生態正經歷轉型期

時代的齒輪加速轉動，台灣民眾的金融投資意向正經歷前所未有的快速變化。圖／AI生成

時代的齒輪加速轉動，台灣民眾的金融投資意向正經歷前所未有的快速變化。根據投信投顧公會第2季最新發布的《台灣民眾投資意向問卷調查》，清晰地呈現這股變革的浪潮。從ETF投資的快速成長，到數位投資工具的全面普及，再到世代投資觀念的分歧，顯示台灣理財生態正在經歷深刻的轉型。

最引人注目的變化，莫過於ETF投資的全面崛起。國人同時投資ETF與基金的比例從前一年的30%躍升至35%，而僅投資ETF者更從31%提升至34%。這不僅是數字上的變化，更代表著台灣投資人理財觀念的轉變。相較於傳統基金需要仰賴經理人的主觀判斷，ETF以其透明、低成本、風險分散的特性，近年正快速擄獲投資民眾的心。更令人振奮的是，完全未參與基金或ETF投資的比例從27%驟降至18%，這9個百分點的降幅顯示已有更多家庭開始踏入投資領域累積資本，更加彰顯全民投資時代已加速到來。

這種變化的速度之快，在世代差異中表現得尤為明顯。30至50歲的中壯年族群展現出最積極的投資態度，近四成比例同時投資ETF與基金，體現出成熟且多元的資產配置策略。他們既享受ETF的成本優勢，也不放棄主動型基金的潛在超額報酬。然而，50歲以上族群有22%偏好傳統共同基金產品，反映出對專業管理與人際信任的堅持。最值得關注的是30歲以下族群，仍有23%完全未參與投資，這個比例雖然逐年下降，但仍顯示年輕世代的投資啟蒙還有巨大發展空間。

特別值得注意的是，在30歲以下「只投資基金」的群體中，女性比例高達69%，這個驚人數字反映出性別因素對投資偏好的顯著影響。年輕女性對共同基金的偏好，可能源於對專業理財服務的信任，以及相對保守的風險偏好。

退休規劃意識的變化更是複雜而矛盾。一方面，已開始進行額外退休金準備的比例從68%提升至70%，顯示整體退休意識持續增強；但另一方面，認為應在30歲前啟動退休規劃者的比例卻從2021年的37%持續下滑至2024年的22%。這種看似矛盾的現象，實際上反映出年輕世代面臨的現實困境正在加劇。房價持續攀升、薪資成長緩慢、生活成本上升的三重壓力，迫使年輕人將有限資源優先投入短期目標，43%表示「收入主要用於基本開銷」，32%將資金用於「結婚、子女教育、買房等」短期目標，這些數字背後是整個社會結構變化對國人理財規劃的深刻影響，值得政府當局更積極重視。

正是在這種快速變化的背景下，金管會彭金隆主委魄力推動的TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶機制）於今年7月正式上路顯得格外重要且及時。此次調查亦顯示，超過七成民眾認為單一平台可購買多元投資商品將提高參與意願，也認同較低的投資理財交易成本是吸引參與的重要條件。這些數據清楚地顯示，民眾對於政府推動長期投資優惠制度具有高度期待，更有近八成的受訪者支持TISA可列入投資特別扣除額抵稅，這也值得財政部再一次重新思考與回應社會對於TISA稅賦優惠的高度期待。

展望未來，台灣民眾投資意向的快速變化還將持續加速。隨著TISA制度的全面實施、數位化工具的進一步普及，以及新世代投資人的成長，台灣的投資生態將迎來更深刻的變革。金融機構必須加快調整步伐，開發更符合不同世代需求的商品和服務；政策制定者需要積極推動變革、優化制度設計、降低投資門檻；教育體系則應該挹注更多資源推動理財教育，提升全民金融素養。

對於能夠準確把握變化趨勢、快速調整策略的國人來說，這將是一個充滿機會的黃金時代。對於整個社會而言，這種變化將有助於建構更加健全的投資生態，提升全民的財務韌性，為台灣的長期經濟發展奠定厚實之基礎。