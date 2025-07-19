聯合報黑白集／要不要換陳其邁上？

行政院長卓榮泰日前表示，需舉債千億，才能普發現金1萬元。 圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰再度表態反對「普發現金」，稱目前歲計賸餘僅三百多億，若普發萬元，需舉債千億，他此刻「內心交戰」。事實上，民眾對卓揆的「內心戲」毫無興趣。他要麼提出覆議，要麼辭職不幹，否則就依法執行；再賴下去，就歹戲拖棚了。

卓榮泰的說法，顛三倒四。先前要誇示政績卓越時，就說政府超徵五千多億元；如今不想發這一萬元，就哭訴歲計賸餘僅三百多億。「稅收超徵」和「歲計賸餘」是兩回事，卓榮泰卻拿來「魚目混珠」，以為老百姓不懂。更好笑的是，卓揆還把二○二一到二○二四年的政府用度都數了一遍，把新冠特別預算都算進來。如此瞎扯，只暴露自己技窮。

論憲政，對於立院通過的法律案，卓榮泰是不能用院長的個人身分否決的。依正當程序，他只能提出覆議請立法院收回成命，或聲請釋憲；更決絕的話，他可以辭職以示不滿。卓榮泰是「覆議」的愛用者，他提過七次覆議，全都摃龜，顯示此路不通。但是，他似乎又捨不得辭職不幹，只好不斷放話。

對賴政府而言，發不發萬元現金其實有更好的解決辦法，如果改由「暖男市長」陳其邁擔任閣揆，應該不會把事情搞得這麼僵。卓榮泰能力有限，又行事剛愎；除締造不出政績，更可能搞砸大罷免。為台灣好，他也該知難而退了！