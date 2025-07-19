聯合報社論／血汗「學研布」：當剝削假藉學術之名遂行

台師大「抽血換學分」事件引發譁然，受害學生去年舉行記者會，今年7月，吹哨者、女足球員簡奇陛（左二）再次召開記者會，拿下墨鏡公開自己的親身經歷。 圖／聯合報系資料照片

台師大「抽血換學分」事件震驚各界。被害學生兩度舉行記者會，甚至不惜摘下保護隱私的墨鏡，控訴「該遮遮掩掩的不是我」，才讓閣揆、教育部長「震怒」要求徹查。此案暴露的，不僅是師生間權力不對等的霸凌與剝削，更反映官員、學者間的隻手遮天及罔顧學倫。國科會對其補助之計畫缺乏審查規範，同樣難辭其咎。

一般民眾對於學術工作，尤其是涉及人體醫學的研究者，多半既敬且畏。因其間往往伴隨得以掌控他人身體或檢體的專業，研究方法相對艱深，從而具有超脫於法律之外的「隱匿權力」；因此，讓科研存在不少灰色地帶。例如，早年遺傳學相關研究為取得血液或ＤＮＡ樣本，因個人隱私權觀念不普及、法令也不備，有時便逕取病患檢體作為研究樣本；病患也往往誤信與治病相關，卻不知檢體可能被用於其他用途。在這種情況下，只能訴諸學者良知或學術倫理來制約。

事實上，即使享有盛名的學者，也很難抗拒「便利研究」的誘惑。例如「台灣輸血醫學之母」林媽利教授的研究團隊，在二○○七年進行南島民族的分類與擴散研究時，曾到花蓮縣豐濱鄉新社部落，收集廿九名噶瑪蘭族原住民唾液檢體。儘管研究團隊稱曾與部落溝通，也經他們簽下同意書，事後仍遭控未完整說明研究目的、未向族人充分說明權益、未通過部落會議決議，違反醫學研究倫理。最後，在國科會監督下銷毀這些唾液樣本，成為台灣首宗因抗議而銷毀遺傳研究樣本的案例。

隨著人權觀念的進步，台灣在二○一一年訂定《人體研究法》，從此，人體、檢體研究有了明確的ＳＯＰ。任何研究，無論是取得、調查、分析、運用人體器官、組織、細胞、體液等檢體，均須受到規範；甚至還有研究計畫審查專章，以明確責任。

以此檢視台師大向國科會申請的「精準運動科學計畫」引發的風暴，申請計畫的學者、執行者，負責審查的「倫理審查委員會」，乃至國科會、教育部、衛福部相關官員，都不可能不知道相關規範。包括計畫須載明研究對象及實施方法，研究對象權益保障，以及須揭露與研究人員利益衝突事項等ＳＯＰ。

換言之，台師大的研究若如學生指控，須配合長達數年的實驗抽血，甚至要連續十四天抽血、每天三次，且初期非由醫事人員採血，以及實驗結束後才被要求補簽同意書等，不僅不符合學研倫理，也已涉違反醫療法、人體研究法。包括對參與實驗者的補助被剋扣作為「公基金」，乃至血液樣本是否移作他用等，恐還涉及刑法。外界實難理解，這樣的計畫如何通過審查，又如何瞞天過海多年？

如此嚴重的事件，卻是受害學生兩度出面控訴，其父甚至哭訴，「怪爸爸沒權沒勢沒背景，才讓你被欺負這麼久」。教育部和國科會不覺羞愧嗎？

教長鄭英耀怒斥台師大處理不當，但這段期間，他忙著維護罷團進入校園宣傳，並未指示嚴查此案。直到五月中，台師大送交調查報告後，教育部才研議懲處。同樣的，國科會主委吳誠文要台師大「好自為之」，卻不提國科會是否善盡監督責任，是否釐清其中絕無商業利益，又為何體育人體研究經費台師大獨占六成。衛福部將本案主責推給教育部，但對於侵入人體研究的法令缺漏，有考慮修法補漏嗎？

台師大教授對學生的剝削，絕不能光道歉了事；國科會、教育部官員的推拖、卸責，也是必須追究的共犯。請趕快掀開這塊權威與利益交織的「學研布」吧！