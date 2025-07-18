聯合報黑白集／我可以，你不行

中選會主委李進勇。 圖／聯合報系資料照片

中選會主委李進勇談大罷免，竟說民調禁制期不能談藍營會掉幾席，或誰告急、誰需要催票。立委許宇甄追問：難道自己喊告急、需要搶救都不行？他才悻悻然說，「我沒說不能」；但又補上一句，「要個案認定」。

李進勇陰陽怪氣地說，「即便是具有民調的外觀」，「不是跟學理上所謂民調有若干差距」，實務上「還是會認為違反規定」。這一堆不知所云的描述，原因無它，就是在選罷法外自己「造法」。最後他發稿澄清說，只是「不可藉告急、搶救挾帶民調」；但他的扭曲心思，已是路人皆知！

罷免不得公布民調的規定，其實頗待商榷。選舉民調若遭刻意操弄，確實可能改變選民投票意向，導致當選結果丕變。但罷免就是「一個人的戰爭」，沒有對手，與他人利害無涉。試問，不准公布民調，甚至連談論也不行，這是在保護誰的利益？總統、黑熊，或是急著東山再起的落選頭？

下跪、告急、斬雞頭明志，都是台式選舉的招牌特色。李進勇忘了，他近卅年前選基隆市長時，就曾喊過「選情告急」。李大官己可急彼不可急、昔可急今不可急，民主倒退豈止卅年？

罷免本質上就是一種告急的競賽，被罷者唯一自保手段就是請求支持者搶救。否則，難道他只能慷慨赴義、引頸就戮？不准告急的罷免，就是耍流氓。