聯合報社論／光電八年「零環評」，彭啓明竟敢說無汙染

丹娜絲颱風侵台後，嘉南地區損壞的光電板高達約14.5萬片、約2800噸，圖為嘉義縣布袋鎮新塭滯洪池有超過5萬片光電板擠壓堆積，清運速度緩慢。 圖／聯合報系資料照片

丹娜絲颱風重創南部光電場，其中僅嘉南兩地毀損的光電板高達十四．五萬片，重達兩千八百噸。民眾擔心破損的光電板危害環境，環境部長彭啓明在立院答稱，太陽能發電元件外層以玻璃及鋁框密封，「照理說」不會造成任何汙染。但立委質疑，光電板破碎一定有零件受損，長期存在自然環境中難保不造成汙染。

彭啓明身為環境部長，他不積極檢查災害現場努力維護生態環境的永續，卻輕率以籠統曖昧的語句為政府和業者開脫，令人懷疑他是否適格。這次，經社會各界高度質疑，環境部十四日才派人到現場取樣，作重金屬檢測。彭啓明說，其中半數為「零檢出」；至於其他半數如何，他則以「當地錳濃度背景值本來就較高」支吾其詞。在這種情況下，他驟然說出「無任何汙染」，不嫌草率嗎？

對於光電板的環境危害，彭啓明是採取「截頭去尾」的手法，只選擇部分狀況答覆。他聲稱光電板都有緊密封裝且抗腐蝕，這點，在正常情況下應該屬實；因此，人們不必過度渲染毒性物質會滲入水中，從而造成魚類汙染或死亡，以免引起不必要的恐慌。問題是，當大量太陽能板遭到破壞毀損，如果光電板的殘渣碎片遭魚類誤食，從而在食物鏈中進入人們的餐桌；這樣的情況，彭啓明能保證不會發生嗎？那麼，他滿口「無汙染」的說法，豈非空頭支票？

再看，這次遭毀損的近十五萬片光電板，重達兩千八百噸，是數量龐大的廢棄物，重量已超過全台每日垃圾量的十分之一。這些難以回收的事業廢棄物，無法燃燒焚化，最終只能掩埋處理，並成為環境中永遠「無法分解」的遺害。在這種情況下，彭啓明聲稱光電板「不會造成汙染」，豈不是在誤導民眾，讓人們以為光電板多麼安全、可親嗎？幾十年來，民進黨將核廢料形容得無比邪惡；但以光電板數量之千萬倍龐大而難以去化，人們難道要等到廿年後才措手不及地發現光電廢棄物的恐怖真相？

彭啓明把光電板對環境的汙染破壞「截頭去尾」刻意美化其無害，另一個更致命的環節在於源頭：過去八年，全台各地大肆開發光電場，竟然從未有過環評。最近高雄大樹和山光電場遭到「鬼剃頭」，居民向在野黨立委陳情後，外界才發現該山坡地遭如此濫砍濫挖，竟未經任何環境影響評估。不僅高雄大樹如此，從二○一六到二○二四年的八年間，各地光電場的開發如火如荼，皆從未有過環評。這就是民進黨「愛台灣」、「挺綠能」的真相。

彭啓明承認，過去政府僅針對濕地設置光電場需要環評，許多大型山坡地變更為光電場都免環評；但今年元月已修改環評法規，加嚴限制。即使如此，新法對於「水面型光電場」，仍然後門洞開，沒有任何環評要求。由此可見，民進黨這些年來幾乎是閉著眼睛任令業者隨意圈地開設光電場，只為滿足蔡英文「綠電占廿％」的目標。其結果，則是地方政府、公營事業機構競相釋出土地，供光電業者大撈一筆；而它們所造成的環境破壞，卻無人聞問。

近幾年，光電場的濫墾濫設，已成為台灣環境公害的一大來源。業者不僅大規模砍伐山坡地林木，造成水土綠地破壞，更不斷侵入埤塘水域，甚至以光電板為掩護，在其下非法掩埋廢棄物。「一塊土地，剝九層皮」，正是這種寫照。彭啓明身為環境部長，若只是一味幫綠電政策擦脂抹粉，卻無視國土環境正遭不肖業者掠奪、破壞，那他真的太愧對環境部長的職守了！