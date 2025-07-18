經濟日報社論／普發現金可提振消費 穩住經濟

普發現金示意圖。聯合報系資料照

國民黨和民眾黨立委聯合通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，匡列特別預算經費上限5,450億元，其中包括要求行政院對每位國人普發現金1萬元，全部需要約2,350億元。

行政院長卓榮泰昨天說明不能發的理由，是政府必須舉債1014億元，會債留子孫。行政院對立法院通過的法案，已經多次提出覆議或是送請大法官解釋，這次怕引發民意反彈，反對得比較溫和，準備赴立院報告尋求翻案。

但是，從台灣下半年可能出現的經濟變數來看，普發現金刺激消費、促進經濟成長，的確有其必要性，行政部門應該仔細考慮台灣的實際情況，預作準備，而不應該因為是在野黨推動的法案，就一味反對。

在討論普發現金的經濟效益之前，有兩個迷思應該要先澄清：第一，行政院卓院長說，如果要普發現金，必須舉債，會債留子孫。其實去年全年稅收超徵達到5,200億元，拿出其中2,350億元來「還稅於民」還會有剩餘，不會出現舉債的情況。

第二，又有人說，法律規定立法院只能刪預算，不能增加預算的支出。這指的是針對行政部門提出預算案審查時的規定，如果立法院通過某一個法律案，而這個法律案會造成行政部門的支出增加，這是很平常的事情。比方說，如果立法院通過要求行政部門增加採購美國的戰鬥機，行政部門必須遵守，自然就會造成支出的增加。

此外，美國總統川普的對等關稅，實施日期8月1日已經箭在弦上，台灣還沒有達成協議，以4月初宣布的稅率，台灣高達32%，再看最近美國逐步宣布已談成稅率國家，巴西50%、加拿大35%、歐盟30%、及日韓25%等。一些原本與美國交好的國家都被課徵相當高的關稅，因此國內各產業也都提心吊膽，不敢太過樂觀。

在美國即將課徵高額關稅的情況下，許多國際廠商開始提前採購，今年台灣的出口呈現高速成長，上半年的出口成長率高達25.9%，也因此帶動台灣上半年的經濟成長率達到5.35%。

然而，8月1日以後，在高額關稅下，勢必會導致全球貿易量大幅萎縮，再加上許多企業在上半年已經提前採購，8月之後，全球貿易量一定會出現急凍的情況，台灣的出口當然也不樂觀，因此主計總處才會將今年下半年的經濟成長率由預估2.93%下修到只有1.0%，其中出口成長率為-3.2%，而民間消費也只有1.87%。

依照目前觀察，一些與美國交好的國家關稅稅率都在相對較高的情況下，一般研判台灣的關稅應該很難低於20%，而且可能在近期內就會生效，因此，對等關稅的衝擊是實質而且會立即出現的。

在面對經濟快速萎縮，甚至蕭條的情況下，最有效的方式就是擴大政府支出來刺激經濟，這時候普發現金就是一個最快速有效的政策。

像新加坡政府就決定每人普發現金約1.3萬到1.8萬元台幣，韓國政府也準備總額高達9,000億台幣的經費，要發放現金來刺激經濟。

從2008年下半年發生全球金融海嘯以來，我們政府就曾經多次發放消費券、三倍券、五倍券和6,000元現金，都是在針對經濟不景氣的情況，採取發放消費券或現金的政策，來刺激消費帶動經濟，也發揮一定的效果。

現在面臨美國提高關稅與新台幣匯率快速上升，導致台灣經濟即將步入蕭條的情況下，普發現金正是時候，既能夠刺激消費，讓民眾擴大消費，企業也有利潤，有助帶動經濟正向循環。

我們希望行政部門能夠正視經濟面臨的危機，而不應該政治考量，凡是在野黨提出的政策或法案，就堅決反對，請行政院務必以所有國人的利益為最首要的考量。