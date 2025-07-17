聯合報黑白集／卓榮泰與民眾的距離

行政院長卓榮泰日前視察仁武糧倉，批評普發1萬元只能買冰箱或遙控飛機，對國家發展無益。 圖／聯合報系資料照片

閣揆卓榮泰視察仁武糧倉，談到普發現金一萬元時說，民眾只能買「冰箱」或「遙控飛機」，對國家發展並無助益。此話引起許多民眾反彈，有人怒嗆「你管我買什麼」；也有人說，「你以為我買冰箱，但我只想買便當；你想遙控飛機，我只咬牙求生存。」

卓榮泰與社會多麼脫節，由此可見。當他提到遙控飛機，許多人都覺得不可思議，不知道這位院長心裡在想什麼。事實上，區區一萬元根本買不到冰箱或遙控飛機；會想買這些東西的，多半是有閒有錢階級吧！至於一般人，頂多想吃頓大餐，或為日常家用添些驚喜，誰會想到遙控飛機？

卓榮泰的神邏輯是：民眾把錢拿去買了遙控飛機，海巡署就沒有「無人機」可以保護國家了。問題是，海巡署需要無人機，應該是政府編預算購買，而不是臨時跳出來跟民眾「搶錢」。何況，以賴政府之好戰，買再多飛彈、戰機也不夠用；難不成要全民「捐款」買武器，才稱得上「對國家發展有益」？

換個角度看，讓人民吃飽睡好不愁生活，不也是政府的責任？就算有民眾想要買冰箱或遙控飛機，政府也應樂見其成，輪不到閣揆說三道四。至於譚艾珍反對發放萬元，認為「弱勢」更需要錢；事實上，只有普發現金，錢才會到達窮人手上，而不是被政府拿去買武器、填虧空。