聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／卓榮泰與民眾的距離
閣揆卓榮泰視察仁武糧倉，談到普發現金一萬元時說，民眾只能買「冰箱」或「遙控飛機」，對國家發展並無助益。此話引起許多民眾反彈，有人怒嗆「你管我買什麼」；也有人說，「你以為我買冰箱，但我只想買便當；你想遙控飛機，我只咬牙求生存。」
卓榮泰與社會多麼脫節，由此可見。當他提到遙控飛機，許多人都覺得不可思議，不知道這位院長心裡在想什麼。事實上，區區一萬元根本買不到冰箱或遙控飛機；會想買這些東西的，多半是有閒有錢階級吧！至於一般人，頂多想吃頓大餐，或為日常家用添些驚喜，誰會想到遙控飛機？
卓榮泰的神邏輯是：民眾把錢拿去買了遙控飛機，海巡署就沒有「無人機」可以保護國家了。問題是，海巡署需要無人機，應該是政府編預算購買，而不是臨時跳出來跟民眾「搶錢」。何況，以賴政府之好戰，買再多飛彈、戰機也不夠用；難不成要全民「捐款」買武器，才稱得上「對國家發展有益」？
換個角度看，讓人民吃飽睡好不愁生活，不也是政府的責任？就算有民眾想要買冰箱或遙控飛機，政府也應樂見其成，輪不到閣揆說三道四。至於譚艾珍反對發放萬元，認為「弱勢」更需要錢；事實上，只有普發現金，錢才會到達窮人手上，而不是被政府拿去買武器、填虧空。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言