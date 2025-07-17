聯合報社論／只要罷掉六藍委，白營的八席也形同失效

民眾黨在立法院能發揮槓桿作用，是靠著與國民黨合作或分工撐起支點。圖為民眾黨團日前赴新竹球場考察，黃國昌喊話賴清德總統勿再製造對立。 圖／聯合報系資料照片

大罷免投票僅剩十天，各界對結果有不同臆測：從綠營最樂觀估計的十二席，到藍營最樂觀估計的四席，都是可能結局。儘管反對大罷免的民眾居多數，但許多人未必前往投票；因此，投票率將決定最後的結果。事實上，一般民眾只要記住關鍵數字「六」即可：只要有六名以上藍委遭到罷免，民進黨將再度掌控國會多數，人們就等著迎接「綠色專政」時代的到來。

為何大罷免的魔幻數字是六？原因是，立委的總席次是一一三席，至少要五十七席才過半。而民進黨立委目前為五十一席，如果能增加六席，便達到過半門檻，成為擁有絕對優勢的第一大黨。以民進黨一向的強勢作風，未來勢必在立法院呼風喚雨，配合賴總統及行政院部門為所欲為。屆時，民進黨專政將席捲整個台灣政治、經濟與社會，再也沒有任何力量能監督、節制或與之抗衡。

表面上看，「六席」只是區區之數，只是造成立法院第一大黨易手，影響似乎不大。事實上，只要有六名藍委被罷，整個國會生態就會全盤改觀；最殘酷的現實是，民眾黨雖擁有八席不分區立委，屆時也將形同被點穴「作廢」，再也發揮不了作用。原因很簡單，目前民眾黨能發揮其槓桿作用，是靠著與國民黨合作或分工撐起它的支點；一旦民進黨贏得過半的絕對優勢，綠營馬上會變成一個「大小通吃」的政治怪獸，巧取豪奪、輾壓一切。屆時，喪志的國民黨恐難有所作為，民眾黨也必然被邊緣化。

由於民眾黨八名立委都是不分區產生，這次大罷免，他們全都得以倖免。問題是，民眾黨若因此選擇置身事外，坐視「不義的」大罷免吞噬正規選舉的民主；其惡果也將引火燒身，使白營身陷絕境。最近，民眾黨主席黃國昌數度與藍營聯合造勢，為可能被罷的藍委站台，顯已深切了解藍、白陣營唇亡齒寒的共生關係。然而，其他白營立委可能仍未意識到這點，「小草們」更渾然不知這場大罷免竟關係著民眾黨的興衰，這不免令人憂心。

一旦六名以上藍委被罷，將使八名白委連帶「失效作廢」，聽起來是不可思議的故事，卻是如假包換的政治算術。回顧去年大選，拒絕「藍白合」的民眾黨前主席柯文哲未能贏得大選，仍想藉八席立委的「關鍵少數」地位在藍綠之間游走取勝。豈料，賴政府對白營的八席不僅視若敝屣，更直接以貪瀆罪名將柯文哲起訴羈押至今。換言之，柯文哲藉關鍵少數「左右逢源」的夢想，基本上是「遇綠即破」。一旦民進黨取得國會多數，民眾黨更只會被吃得死死的，有再多理想抱負都難以施展，往後只能在國會發表一些不起作用的反對言論。這點，是民眾黨和小草們必須認清的現實；這場罷免看似與他們無直接關係，卻嚴重影響他們未來的走向。

從任何角度看，這場大罷免都是台灣一個莫大的政治噩夢。首先，執政黨對在野黨發動如此大規模的罷免，不僅在民主國家前所未聞，更創下踐踏民主、推翻民意的惡例。其次，為了推動大罷免，國家許多政務都處於停擺狀態，府院黨全力動員醜化在野黨到了黑白不分的地步，連司法檢調都被當成武器，在野黨則窮盡其力反制，社會理性因仇恨動員而萎縮。第三，除下月還有一波罷免，年底前還得舉辦兩場立委選舉，以補選被罷免區域的立委缺額；可以預見，罷免之後仍有長達半年的政治動盪期。這些，都是全民為了一個缺乏民主氣度的總統要付出的代價，「以民為壑」莫此為甚！