經濟日報社論／跨部會協助企業 應對供應鏈重組

台灣高科技供應鏈面對更高的國際政治壓力，在敵我陣營益發明顯之下，恐怕也不得不表態選邊站。圖／AI生成

川普政府陸續公布對等關稅稅率，並且要求各國不得進行報復，否則將施以更高的稅率。世界各國除了繼續尋求與美國政府談判外，部分國家恐怕也將開始預備可能爆發的貿易戰。

觀察近期世界局勢，不只是籠罩在貿易戰的陰影下，還有地緣衝突下的局部戰火威脅。6月下旬，在美國強力介入下，以色列與伊朗甫達成停火協議，暫時停止戰爭狀態。在此之外，目前在歐洲仍有延宕超過三年仍無法終結的俄烏戰爭，在中東也有尚未停歇的以哈軍事衝突。不但如此，南北韓與兩岸間的緊張局勢，及中國在南海引起的潛在衝突，同樣蠢蠢欲動。

在國際貿易壁壘成形，再加上地緣對抗衝突不斷，原本奠基於國際穩定政治與貿易秩序的全球分工生產模式，恐怕已經回不去了。估計未來各國的產業生態，將從全球化分工轉變為短鏈生產模式，國家安全考量更將融入各國的產業政策思維中。而製造業是軍事國防工業的基礎或關聯產業，製造業更將成為兵家必爭之地。

因此，台灣高科技供應鏈將面對更高的國際政治壓力，在敵我陣營益發明顯之下，恐怕也不得不表態選邊站。更重要的是，高科技供應鏈業者在各國政府與客戶的壓力下，勢將需要配合客戶要求，前往各市場所在地進行生產布局。過去以生產要素成本低廉、規模經濟為主的布局思維，將改變為以靠近客戶、市場的短鏈為主。

短鏈的生產模式將大幅挑戰業者的營運能力，尤其是在美國、日本、歐洲等主要先進國家進行在地生產，即便有當地政府的政策支持，其高昂的生產成本仍將對業者造成獲利壓力，更遑論跨國生產據點所帶來的管理問題。也因此，在未來一至三年全球供應鏈重組的過程中，勢將形成另一波產業淘汰賽。對於無法有效運用新興科技如智慧製造、人工智慧的業者而言，恐將在這一波競爭中成為輸家，甚至被淘汰。只是智慧製造、人工智慧等科技卻有明顯的技術和資本形成的進入障礙，對中小企業、傳統產業甚為不利。

對於我國政府而言，除了以政策輔助措施，協助業者度過因台幣升值與美國關稅所造成的短期營運衝擊外，更應思考在全球短鏈的趨勢下，以政策工具協助業者進行海外布局，尤其是中小企業和傳統產業，更需要智慧製造、人工智慧等科技，克服於先進國家生產的成本劣勢，進而搶占各國在地供應鏈中的關鍵地位。

目前政府已陸續推出相關產業扶持政策，但面對全球供應鏈重組壓力，我國企業、尤其是中小企業，所需要克服的挑戰、瓶頸既多且廣，從跨國經營的文化衝擊、新興科技的導入與應用、資金的募集與運用、在地供應鏈的結合、在地政策資源的爭取等，皆可能使中小企業主面臨高度風險。

因此，協助中小企業因應全球供應鏈重組的挑戰，不能僅有單點、單一部會的政策支持，而是需要跨部會協調整合，從軟體、硬體科技輔助導入，到資金、國外通路引薦與當地政策資源介接等。而這些分屬不同部會的工作，需有行政院層級的專責辦公室進行協調整合，並由單一窗口來服務相關企業。

這些對企業的輔助工作，不應等到川普關稅確定後才展開，應及早預備。建議初期可透過相關產業公協會、各部會轄屬的財團法人、智庫、金融機構等，一方面進行重點國家在地供應鏈與市場的情資蒐集；另一方面擴增海外據點，與當地公協會、法人智庫對接，進而形成跨國投資顧問服務的能量，藉此減低我國業者進入當地市場與供應體系的門檻，加速引導產業迎向此波全球供應鏈再造的浪潮。