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聯合報黑白集／國安基金也挺大罷免？

聯合報／ 黑白集

台股蒙國安基金進場護盤，加上美股加持，自谷底翻漲。圖／聯合報系資料照片
台股蒙國安基金進場護盤，加上美股加持，自谷底翻漲。圖／聯合報系資料照片

川普關稅海嘯餘波不止，美股卻屢創新高。台股蒙國安基金進場護盤，加上美股加持，自谷底翻漲四千多點，指數超越海嘯前。三個月累積漲幅逾兩成，全球僅次於美韓。但國安基金「功成身不退」，賴政府秉持少見的責任感，以國際情勢多變為由，抬著五千億元繼續護股市。

以往國安基金多在跌破「十年均線」時進場，任務完成便退場。這次，台股只「跌破三年線」，國安基金便入市高調護盤。一季來，護出滿園金花，引得外資禿鷹環伺不退場。股民不禁疑心四起：莫非關稅真的談崩，為免影響大罷免，政院必須保駕護航？

許多企業已因關稅談判與匯率狂升血流成河，卻不見政府救援。反而股市距史上高點不遠，政府卻誓言以維護投資者信心為己任。難道產業永續不如股市紅盤重要？

面對關稅海嘯，韓國新政府把錢用在產業結構調整，扶植半導體與AI、生技與量子等產業，並支援出口產業。韓股因政策利多，累積漲幅逾三成，跑贏台灣。韓國用產業政策創造投資人信心，不像台灣棄慘業保台股，靠國安基金塑造景氣假象。

大罷免戰火下，賴政府捨得花五千億護股市，任外資在股匯市爽割韭菜，冷看中小企業哀鴻遍野，卻看不得藍白通過普發一萬元。說什麼債留子孫，不過是「寧予外人，不給家奴」。

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