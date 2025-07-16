聯合報社論／救災惹民怨，賴政府竟還想沒收萬元現金

救災惹民怨，賴政府竟還想沒收萬元現金。記者胡經周／攝影

丹娜絲颱風在南部造成重大災情，不僅社會韌性受到嚴重考驗，政府的救災效能也頗受訾議。嘉南若干地區直到第九天還無法恢復供電，而賴總統前往視察，卻為國軍應否救災及手機有無訊號等問題與災民爭辯，留下難堪場面。當救災不力的民怨四起，又傳出行政院擬以釋憲或不編列預算的方式，沒收立院通過的「普發一萬元」決議；賴政府的高傲頑固，也到了難以想像的地步。

這次颱風，南部有兩千五百多支電線桿倒成骨牌，令人怵目驚心。蔡英文任內投下八千八百億元的「前瞻建設」，如今不知「前瞻」在哪，卻凸顯地方例行基礎建設受到忽略，電線桿才會集體陣亡。此外，屏東海上光電浮台殘骸遍布海邊，嘉義新埤滯洪池光電板被吹得不成形狀，在在暴露政府綠電神話破功。因此，才會有台南北門號稱「全台最大光電場」，當地居民卻無電可用的諷刺景象。

更糟的則是賴政府的救災態度，不僅漫不經心，更以倨傲姿態面對求助無門之災民。明明往年都有國軍投入救災，賴清德卻說「國軍不能進入民宅」，要求鄉下僅剩的老人自行爬上屋頂修繕。這樣的總統，到底有沒有一點「苦民所苦」的仁心？當民眾問到手機斷訊多日因而聯絡困難，賴清德竟答稱綠委「郭國文手機有訊號」，讓民眾碰個硬釘子。問題是，中華電信有訊號，台哥大和遠傳沒訊號，這樣的問題很難懂嗎？

賴清德的自我中心強大，也因此，雖身為少數總統，他面對在野黨總是趾高氣揚。當他面對災民，竟仍擺出一副高高在上的好辯爭勝姿態，未意識到自己「服務人民」的責任。連古代國君都知道要「愛民如子」、「視民如傷」，賴清德身為現代民選總統，難道以為自己下鄉勘災是去供民眾瞻仰歌頌的？

就在美台關稅談判前景不明之際，立院審查《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，在野黨特別增加了「普發現金一萬元」的條文，要求十月底前執行完畢。法案剛剛通過不到一天，隨即傳出行政院擬透過「釋憲」或「不編列預算」的方式，變相「沒收」這一萬元現金。儘管行政院尚未證實，亦未否認；但以一年來行政院對待立院多項法案的經驗，卓內閣採取硬拗處理，不難想見。

卓內閣稱，普發現金會「債留子孫」，這是扭曲的說法。政府連續五年出現稅收超徵，意味政府財政編列不實、又不適時檢討，這是過度搜刮民間財富。何況，政府發放過消費券、三倍券、五倍券，不論是「還財於民」，或是刺激消費，從「取之於民、用之於民」的角度，都不可能債留子孫。反倒是，政府對勞、健保或台電的虧損拒絕作根本改善，使虧損變成無底洞，才是債留子孫。再說，憲法雖規定立法院對行政院所提預算案「不得為增加支出之提議」；但這次特別條例是在處理稅收超徵，並非中央總預算案之列，不應受該規定制約。

不難想見，行政院的如意算盤有二：如果大罷免無法使民進黨扳回國會劣勢，行政院屆時就會找各種藉口拒編預算，把這筆要發給全民的錢直接「沒收」；若大罷免使民進黨席次過半，賴政府會視狀況再修一次法，把發現金的「恩惠」攬在自己身上，絕不會讓在野黨沾到這個光，但金額可能就遭削減。所謂「拔一毛以利天下，不為也」，大概就是這番寫照。

一萬元雖非什麼大數字，但從災民慘狀可知，這筆錢對底層民眾不無小補。賴政府若再沒收，就真坐實「晉惠帝」之譏了！