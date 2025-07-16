經濟日報社論／車用產業重構 台灣莫失先機

車用產業重構 台灣莫失先機。(路透)

川普政府在與國際主要貿易夥伴進行關稅談判過程中，最受到談判各方關注的焦點，除了鋼鋁、半導體、農業之外，就屬汽車產業最關鍵。川普意圖對國際汽車產業供應鏈展開新一輪重組行動：一方面對中國車用零組件維持高關稅，另一方面則與日本、韓國、歐盟等簽訂附帶「在地生產占比」、「供應鏈安全」與「配額控制」等協議。更進一步，美國準備對部分友好夥伴開放三年期、附條件的汽車零組件關稅減免機制，企圖引導盟友一起共構「美國市場銷售車輛在地生產」供應體系。

這波全球供應鏈重組，既是地緣政治風險升高的反映，也為台灣車用產業創造百年難逢的轉型契機。台灣雖非整車生產大國，因具備電子設計、彈性製造與供應鏈整合優勢，且長年深耕車用電子與高階零組件市場，在國際汽車供應鏈中擔任Tier 1.5至Tier 2技術供應商，具備躍升為核心夥伴潛力。

電動車與智慧車正主導下一世代汽車革命。台灣在電控模組、功率轉換、感測系統、車用影像晶片、智慧座艙與通訊模組等高技術領域競爭力逐年增強；在電池模組散熱、液冷板、馬達殼體等熱控結構方面，亦累積關鍵技術，正好銜接電動車對高效熱管理的迫切需求。

未來汽車將以軟體定義功能（software-defined vehicle），台灣ICT產業背景有機會轉化為車用系統整合優勢，打造嵌入式平台、感測融合與通訊協定的創新解決方案。

從國際布局觀察，中國大陸雖是全球最大汽車市場，但政策不確定性高，本土供應鏈扶植政策加劇外資競爭壓力。相較之下，美國友岸外包策略明確，若台灣業者能配合其原產地規則、在地設廠與技術合作等要求，將可列入低關稅清單，逐步納入美系車廠主要供應網絡。歐洲則因碳邊境調整機制（CBAM）上路，對低碳製程與高效率電子模組需求擴大，也是台灣可主攻市場。東南亞如泰國、印尼、越南正推動汽車工業升級並導入電動車，亦是製造外溢與市場拓展新契機。

但欲成為國際車廠關鍵供應者，台灣企業仍面臨四大挑戰。首先是國際認證門檻高，車規產品須通過冗長且昂貴驗證流程；其次是汽車品牌廠對供應商交貨穩定性與合作歷史，要求遠高於一般ICT產業；第三是系統與軟體整合能力日益重要，若無嵌入式開發實力將逐漸邊緣化；最後則是全球地緣政治風險升高，企業須具備合規經營與多地據點配置能力，方能降低供應鏈斷鏈風險。

面對產業重構，政府政策應與時俱進，積極助力產業升級與國際化。具體而言，可從六方面著手：

一、協助企業取得國際車用品質認證（如IATF 16949），提供補助與驗證平台，降低中小企業進入車用市場門檻。

二、整合產學研資源，針對電控模組、散熱結構、車載感測器與車用軟體平台，建立技術聯盟與聯合研發機制。

三、推動海外設廠與策略合作，善用新南向與對美投資基金機制，提供租稅與融資支持，協助企業掌握美國與東南亞市場。

四、建構本土示範應用場域，推動公共運輸電動化、自駕車示範區，提供車用模組測試與驗證場景，加快商業化進程。

五、鼓勵產業整併與系統整合，促進從單一零件向模組平台化升級，強化台灣供應鏈國際競爭力與話語權。

六、將車用產業納入科技戰略核心，與半導體、人工智慧並列為國家高科技優先領域，制定出口導向與人才培育長期藍圖。

汽車產業正值百年一遇結構重組期，台灣若能順應全球供應鏈重整、掌握美國震盪出的策略空間，發揮電控、散熱與感測領域比較優勢，並配合國際合作與政策引導，有望在未來十年建立關鍵模組與系統全球地位，迎接來自電動化、智慧化與地緣重組三大浪潮交會的產業新局。