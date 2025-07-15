聯合報黑白集／呼叫黑熊

民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

丹娜絲颱風重創南台灣，一些地區甚至成了孤島。「一方有難，八方馳援」，各地政府和民間團體都投入救災。令人好奇的是，近年力推「民防」的黑熊學院，卻悄然無聲。難道只有發生戰爭，黑熊才會現身？

防災、救災都是民防重點，黑熊學院聲稱其課程是為「提升台灣社會面對戰爭與災害的韌性」，並說它推廣民防的影響力「超過三百萬人次」。不算商品販售及授課收入，黑熊近二年在公益勸募平台即募得二千萬多元。由此看，黑熊學院提供人力、物力協助災區，應游刃有餘。

賴總統到台南勘災，面對災民要求國軍協助清理家園，回稱「軍人不能進入民宅」，還要民間社區自救。行政院迫於形勢，只好調派千名替代役男因應。黑熊學院顧問曾柏瑜是總統府「全社會防衛韌性委員會」委員，無論演練民防救災或示範社區自救，此刻都義不容辭。但黑熊學院的唯一作為，竟是在臉書呼籲民眾下載「防災E點通」。

只要看黑熊學院創辦人、綠委沈伯洋最近在忙什麼，就知道黑熊學院為何選擇在風災隱形。民進黨力推的大罷免，風災中還在全台持續遶境，沈伯洋正隨隊賣力宣揚大罷免。創辦人把大罷免放第一，黑熊學院自外於風災，也就不意外了。

或許，黑熊學院認為「賣避難包」，就是他們對防災救災的最大貢獻。