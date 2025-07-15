聯合報社論／識讀中國，教育部和陸委會示範違憲逾法

教育部長鄭英耀要求暑假前編完包含國家認同、識讀中國威脅的教材。圖／聯合報系資料照片

教育部宣布完成十三篇「識讀中國」教材，預計九月開學上路，之後還會陸續增加。陸委會副主委梁文傑表示，陸委會有提醒教育部，「中國大陸人民也是中華民國國民」的說法「已經失效」。其實教育部哪需要提醒，教育部長鄭英耀四月就說過，「台灣跟中國一邊一國，無庸置疑」。鄭英耀和梁文傑的說法，其實都在提醒全國師生：「識讀中國」教材恐怕是違憲逾法的負面示範。

教育部推動「識讀中國」教材，出自賴清德總統的指示。賴總統三月間召開國安高層會議，提出「賴十七條」，其中要求教育部會同陸委會、經濟部等相關部會，全面深化青年學子對中國大陸的識讀教育。因此，「識讀中國」教育，既是「賴十七條」的落實，也是賴清德「洗滌人心」政治工程的關鍵環節。賴清德或許相信，人心經過長期「洗滌」，社會就不再有「雜質」。

「識讀中國」教材內容，包含識讀中國大陸、國家認同等核心主題。諷刺的是，只要中華民國憲法未改，鄭英耀有關「一邊一國」的主張，就是明確的違憲言論，他其實已無資格擔任中華民國教育部長。「識讀中國」教育要凸顯兩岸差異，認識中共威脅，鞏固國家認同；而鄭英耀的主張不免讓人懷疑，在不斷去中國化後，教育部還想進一步塑造怎樣的「國家認同」？

陸委會似乎擔心教育部內仍有「雜質」未除，因此梁文傑特別提醒：過去很多部會解釋說「中國大陸人民也是中華民國國民」，被很多法院採用；但行政院已發函各部會，說明該解釋已經失效。也就是說，只有「具有中華民國國籍」的人，才是中華民國國民。陸委會要求教育部，在編寫「識讀中國」教材時應注意到這項法律解釋的變化。

賴清德去年在就職演說中，就把中華民國憲法扭曲成新兩國論，並據以界定國籍與國民，論證「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。「賴十七條」更要求，清查軍公教申請大陸涉及身分認定的各種證件，以及陸配是否放棄大陸戶籍。賴清德要清理國民「雜質」，陸委會劍及履及擴大清查，教育部也不落人後，從教育扎根。

但《憲法》增修條文明定：「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定」；《兩岸人民關係條例》部分條文立法理由則明示：「大陸地區人民亦為中華民國人民」。過去法務部多次函釋均採此立場，蔡政府則在二○二三年發函廢止舊解釋。但行政院新函釋，只能說明行政部門法律見解的改變，並不具法律效力。何況，憲法和兩岸人民關係條例均未修改，民進黨政府的新函釋有違憲逾法之虞。

國家安全，人人有責。但賴清德要「打掉雜質」，在校園製造綠色恐怖，令人不寒而慄。國家認同確應加強，但賴清德以新兩國論混淆國家認同，裁剪中華民國歷史，選擇性的國家記憶，更讓國家認同支離破碎。基於國家安全與台灣社會承載能量考量，兩岸人民權利義務確應適度區別，這也是憲法增修條文和兩岸人民關係條例的要旨。換言之，區別兩岸人民身分及權利義務，應依據法律規定，賴政府卻以行政濫權清查軍公教和陸配、否定陸配參政資格。

教育部故示寬容說，「識讀中國」教材是補充教材，教師不使用不會被懲罰。問題是，考試會考，仍等於強迫師生均需接受思想「洗滌」。不過，基於對教育負責，師生和家長也應該知道，「識讀中國」教材正是違憲逾法的負面示範。