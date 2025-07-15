經濟日報社論／川普催生新 WTO

川普催生新WTO。（新華社）

美國總統川普對全球各國發動的關稅戰，表面上即將到期，結果也在陸續公布之中。然而，不少關稅結果出乎預料的國家，在表達不滿之下，紛紛表態要繼續諮商；因此，到底最後的「均衡結果」何在，根本無人能夠確定，給世界貿易和投資投下了極大的變數和焦慮。

和此事發展具有高度相關的，是一則被忽視但卻相當重要的新聞：6月底外電報導，歐盟為拯救自由貿易，正計劃籌設一個新的世界貿易組織（WTO）。貿易是台灣的生存命脈，此事發展攸關台灣經濟的未來，值得我們高度重視後續發展，甚至應該設法參與創設，以爭取國家最大利益。

依照外電，歐盟執委會主席范德賴恩提議歐盟攜手CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），成立新版的世界貿易組織，「藉此向世界證明，與許多國家以規則為基礎從事自由貿易，是可能辦到的事。」德國總理梅爾茨對此表示歡迎，並透露已向法國總統馬克宏和英國首相施凱爾提出類似構想，逐步彌補WTO已喪失的功能，但強調仍處於初步階段。

正因為此事仍處於初步階段，而我國也是WTO成員，提供了我國參與其創設的機會，值得有關單位深入了解，並謀定而後動。

目前的世界貿易組織，前身是「關稅暨貿易總協定」（GATT），是為了推動和維護自由貿易，在美國主導下於1947年成立，因為自由貿易在競爭的市場下可以帶來最大的生產，讓全球獲得最大的福利而受惠。而且，高關稅保護也被認定是德國無法以貿易獲得外匯支付一戰賠款，只能印鈔掠奪民產還債，造成超級通貨膨脹，經濟破產導致納粹上台，間接引發二次大戰的原因。

GATT經過八個回合的多邊關稅諮商，有效地將全球關稅稅率大幅降低，並排除許多「非關稅貿易障礙」，顯著促進了全球自由貿易。其最重要的原則，就是「非歧視原則」：一國貿易政策對所有的成員必須一視同仁，不得單獨歧視某些成員。為避免在貿易上遭受歧視，各國競相加入該組織，所以成員從創立時的23個，成長到目前的166國，涵蓋了全球98%的貿易量。其成員包括國家和獨立關稅領域，但都享有相同的權利義務。第八回合被稱為「烏拉圭回合」，除了進一步降低關稅、限制使用某些非關稅貿易障礙、加強智財權保護、改善爭端解決機制等，還將原來的「論壇」屬性改為正式的「組織」，並改名為「世界貿易組織」（WTO），成員必須遵守其基本原則和一些協議的規範，只要符合遊戲規則，成員之間的貿易結果是順差或逆差，WTO並不過問，所以被稱為「依規則為基礎的貿易」。

然而，川普政府目前的所作所為，正在全面破壞「依規則為基礎的貿易」，包括在不同成員間製造關稅歧視、以假冒的國安為由任意提高關稅，但WTO卻對其莫可奈何，不僅遊戲規則形同虛設，更將引發其他成員有樣學樣，大國只要不滿意貿易結果，就可以任意「懲罰」貿易競爭對手，世界貿易倒退為叢林法則、以大欺小的社會。

為防止這種退化的貿易叢林出現，讓全球各國受害（美國除外），歐盟準備結合CPTPP成員國發展新的WTO，是一個正確的發展。然而，在沒有「老大」支持之下的組織能否成功，端視於兩個條件能否成立：首先，其他主要的貿易成員是否都能加入，以產生其基本影響力？其次，其貿易規範能否超越WTO，特別是貿易爭端的裁判和上訴機制，以及對違規者的懲罰機制，以吸引更多原來的WTO成員加入，發揮更大的影響力。

創始成員通常是最大的受惠者，而這也是檢驗歐盟近年對台灣友善是否為真的最佳機會，政府應全力以赴爭取成為其創始成員。