聯合報黑白集／被死當的韌性隨堂考

丹娜絲颱風登陸嘉縣布袋鎮，強風造成布袋新塭滯洪池數百水面型太陽能光電板被掀翻、破裂、如浪板堆疊雜亂，水面滿布殘骸空拍畫面曝光。圖／讀者提供

丹娜絲颱風過境後一周，嘉南地區有數萬戶竟長達五、六天仍無電可用，在災民家園還泡在水裡的同時，賴政府則正在進行史上最長的漢光演習。這個橫掃嘉南平原的中型颱風，讓賴政府成天掛在嘴上的社會韌性完全破功，再先進、能精準打擊的武器，都掩飾不了毫無抵禦天災能力的窘境。

這場颱風不僅戳破民進黨政府吹噓的光電牛皮，更一夕吹倒全台近兩千五百支電桿，幾乎集中嘉南兩縣市，又以台南學甲、七股、北門，嘉義布袋、義竹停電災情最慘重，當中不少是光電布設最密集之處，形成「屋外發電，屋內停電」的荒謬場景。

尤其當地多以養殖漁業為主，居民除飽受生活不便，更要面臨龐大經濟損失，讓賴總統回到本命區勘災都難逃被嗆聲的命運。諷刺的是，賴總統一上任就組成「全社會防衛韌性委員會」，把韌性喊得震天價響，這場無預警的隨堂考，成績如何已不待多言。

嘉南大停電也再次凸顯電纜地下化的重要性，但台電十年投入五六四五億「強化電網韌性計畫」中卻不見電纜地下化，顯見並非優先項目。風災後，綠委立刻跳出來稱因台電撥補預算被刪，導致無法進行電纜地下化。然而，按台電規畫「今年起」才要推動台中到屏東的防災地下化工程，且嘉南一帶還不到六公里，這鍋未免也甩得太遠了。