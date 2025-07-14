聯合報社論／政府輕忽釀人命悲劇，台灣淪恃強欺弱社會

台中豐原詐欺釀全家五口命案。圖／聯合報系資料照片

近來國內一再發生原本可預防的人命慘案，從台中豐原詐欺釀全家五口命案，到新北土城家暴者違反保護令被輕縱造成姊妹兩死悲劇，社會安全網處處漏洞，從社福到警政司法系統更頻頻出現漏接的人禍。政府的疏失與無能，可說是這些悲劇的間接加害者。

五月中，基隆市才發生有家暴紀錄的簡姓男子不滿妻子提離婚，用枕頭悶死五歲男童的悲劇。男童母親曾向法院聲請保護令，社工也告誡應注意兒童安全，但法官認為當事人聲請的保護令項目與兒虐無關，加上第一線人員未釐清當事人在離婚程序中，法院收案後還要一個月後才開庭，簡姓男子卻在出庭前悶死幼童。這是社會安全網環環漏接，保護令還未核發就先釀成的憾事。

當時包括衛福部、司法院都表示應設法縮短保護令核發時間，避免憾事重演。不幸的是，制度漏洞還沒補好，新北市又發生謝姓男子違反保護令，騷擾屢遭他家暴的妻子而被送法辦，卻因檢方認為他沒有立即危害而未有預防性作為。豈料他離開地檢署後不久，就當街殺死妻子和小姨子。死者親人控訴：「應該要收押啊，怎麼可以給他交保！」但謝男卻是在鬧出兩人命案後，才被依涉犯殺人罪遭法院裁定羈押禁見。

檢方近來對政治性案件，即使刑度輕的嫌犯也頻頻收押，卻常常輕縱暴力犯，不只標準讓一般民眾看得霧煞煞，更屢屢釀成悲劇。

土城兩死命案後，衛福部官員說，許多家暴案件發生當下不見得致命，「醞釀的殺機卻在保護令核發前後達到高點」。但至今檢察官或法官仍常有虎毒不食子、床頭吵床尾和等迷思，認為多數家暴不如重大刑案嚴重，甚至還有不少司法官認為清官難解家務事。

但實務上，夫妻間一旦發生家暴，進入通報程序，常在保護令核發前後、離婚審理前後發生高危機致命情況；基隆、土城接連發生的家暴命案，都是活生生的例子。去年在台中也曾發生類似情節，同樣是妻子聲請家暴保護令，丈夫到法院開庭後就殺死妻子的案例。

政府任由同樣悲劇一再發生。在司法警政人員的輕忽，或勸和不勸離的傳統觀念下，諸多家暴危機隱藏在社會各角落。不管是警察、檢察官或法官，仍常因家暴內容與一般暴力討債、凌虐者情況有別，如非施暴現行犯，即使有多次家暴紀錄，也常在勸誡後就讓加害人離去，忽略加害人心理上常有「控制不了另一半，就玉石俱焚」的施暴風險。

一次又一次慘案的發生，並未能提高警政司法人員的敏銳度，更沒讓政府相關機關學到教訓。所謂的檢討，跟國人一次又一次見證的「保護令」一樣，幾乎淪為紙上談兵，才會導致聲請保護令卻付出生命代價的事件連續發生。

至於豐原一家五口命案，更凸顯當前詐騙橫行，政府耗費大筆公帑打詐、宣傳打詐成果，社會各角落裡卻仍處處有詐騙被害人承受著難以負荷的壓力。去年北市內湖一對母女因被詐騙而陳屍住家內、台南一對情侶因無法承受遭投資詐騙的壓力選擇結束生命；這些生命的逝去，不僅控訴著詐騙集團對社會的危害，更是對國家無法止詐、甚至屢有不肖執法者洩密給詐團等人禍的最嚴厲控訴。

從家暴到詐騙案件，這幾年已發生太多因制度漏洞與人為輕忽而釀成人命隕落的悲劇。從社會安全網到司法警政系統，均亟待補強。若執政者不思檢討改善制度漏洞，執法者無心保護弱勢權益，只重視清除掌權者眼中的雜質，更會讓台灣成為恃強欺弱的不公不義社會。