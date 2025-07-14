經濟日報社論／經濟發展首重社會安全和信任

經濟發展首重社會安全和信任社論。示意圖。圖／AI生成

近幾年台灣詐騙案爆發式攀升，不僅讓民眾沒有安全感，也嚴重消耗經濟活力及人與人的信任基礎。根據公視報導，2024年全台累計詐騙損失高達新台幣502億元，是五年前的11倍之多。即便2025年初略見下降，詐騙案件依舊維持高點，警察與金融體系仍面臨龐大壓力 。

根據165打詐儀表板，光今年6月，就有1萬6,388受理案件，損失金額達到89億，不論是假裝快遞客服誘惑受眾跨境匯款，或是誘導民眾房子質押或解約保單再被騙投資，每一起個案都揭示社會各層面的漏洞與風險。尤其令社會震驚的是中部豐原一戶王姓家庭，因遭黃金投資詐騙，導致一家五口輕生，讓全民震驚，社會安全網也亟須檢討補破網。

每個月這麼多詐騙案堪比真正的金融災難或恐慌，詐騙手法層出不窮，假投資者占最大宗，其次是假交友投資、假檢警詐欺等。這一波詐騙狂潮不僅吞噬了人民血汗錢，更嚴重破壞社會的信任基底。當投資者、消費者都居安思危，整體信心一再受挫，經濟活動勢難恢復熱絡。市場因恐懼縮手，銀行與保險公司減緩業務流程，企業投資也陷入觀望，社會安全與經濟發展此時就會出現惡性循環。

面對詐騙愈演愈烈，政府在法律與制度層面雖有迅速反應，例如去年三讀通過「打詐新四法」，將詐欺刑責最高提高至12年有期徒刑，罰金上限達3億元；同時於2025年初推動「打詐綱領2.0」，整合政府部門與金融業者，協力建立AI預警系統，以期透過機器學習與資金異常分析，在詐騙者造成財損前截斷犯罪鏈。還有金管會鼓勵第一線銀行人員積極進行風險干預，阻止可疑交易。各銀行則合作建置詐欺偵測聯盟，透過AI分析敏感帳戶，藉此主動干預，以減低受害風險。但這一切仍無法阻止詐騙案的攀升，主要在於民眾的防詐教育不足，還有經濟發展果實沒有全民共享，大家因貧而貪，造成詐騙犯有機可乘。

警方在第一線也面臨警力不足與執法制度配套落後等挑戰，雖然每月攔阻數億元資金，但背後的調查、金流追蹤、跨境合作耗時耗力。有經驗的刑警指出，如果能設立正式、穩定的打詐專責隊伍，而非倚靠臨時清查，才能於政策與實務上取得更多進展 。

綜觀這波詐騙洪流，社會安全與經濟穩定息息相關。若說經濟發展是一棵大樹，那麼社會安全就是其根基。缺失安全感與信任，無論貨幣、技術、政策哪個環節再強，也難以撐起良性循環。

觀察其他國家措施，教育與宣導為重要策略之一。從校園課程融入金融與防詐教育、社區長者推行「一聽二掛三查證」防詐口訣、企業自身提供透明平台查驗風險、職場紓困補助與被害人心理扶助等，這些都是從源頭減低詐騙案，增加社會免疫力的重要關鍵。

政府也要與民間深化合作，在跨國資金流、通訊平台治理方面更加嚴謹。LINE、臉書、Telegram等通訊軟體應擴大針對廣告、群組、帳號驗證的檢查力度，跨國執法機構也須積極聯手追緝詐騙主使者與洗錢通道。

唯有在法律、制度、科技、教育與文化上形成多層次聯防，才能阻絕詐騙的泛濫。當社會安全恢復，人民又能相信金融體系、企業與政府體制，經濟才能找回信心與活力。安定不僅意味著沒有混亂，更是人民敢創業、敢消費、敢投資的前提。重建信任，就是重塑經濟發展最需要的土壤和養分。

換言之，「經濟發展首重社會安全和安定」絕非口號，而是在這一連串數十萬件詐騙案、數千億元損失背後，政府、金融體系、社會每個面向共同檢驗並修補的底層制度工程。當安全感成為全民基本預期，投資與創新才會真正繁盛，經濟的每一步躍升才能有堅實的基礎。