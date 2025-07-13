聯合報黑白集／霸氣與洩氣

賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普繼四月二日「解放日」通殺全球後，近期改採分批擊破策略，陸續函告各國未來稅率。除了首波關稅戰，中國大陸抗美成全球焦點外，在遭美關稅霸凌國家中，巴西總統魯拉下令退回川普「恐嚇信」，最具戲劇張力；對比賴清德總統「早跪」仍苦等不到函告，更是霸氣與洩氣的兩極呈現。

巴西對美貿易逆差，仍被川普強徵高達五十趴關稅；更荒謬的是，函文直指巴西司法迫害前總統波索納洛，擺明就是以關稅干涉巴西內政。魯拉身為巴西首位工人平民總統，沒有慣著含金湯匙的川普，除放話回敬同等關稅、下令退信，更強調巴西是主權獨立國家，不接受外來勢力監管。

反觀台灣，賴清德早就洩了氣，率先亮出台積赴美投資、美貨零關稅、購買天然氣等跪美底牌；對美談判全程黑箱，甚至傳出可能以放行美牛內臟及絞肉、放寬豬腎萊劑容許值準等換關稅，活脫就是遭綁票人質付贖金模樣。

同樣面對關稅惡霸，魯拉的霸氣顯然力壓賴清德的洩氣。誠然，各國條件不同，巴西資源、人口都比台灣多，又背靠金磚國家；但更重要的是，早在四月即有上萬巴西人民上街頭反川普，這回更見抗議川普干涉巴西內政示威，也給了魯拉更多抗美底氣。

關稅國難當頭，毫無尊嚴的賴政府，最重要的策略就是禁人民疑美反川？