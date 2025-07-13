聯合報社論／關稅紓困振興、還財於民，才是更大的民主

立法院三讀通過特別條例，納入國土防衛韌性預算，增列普發現金每人一萬元。圖／聯合報系資料照片

立法院通過為因應川普關稅而提出的「強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，刪除台電補助一千億元，列入普發現金每人一萬元。行政院批評債留子孫、威脅將漲電價。事實上，比起賴清德以「更大的民主」為名推動大罷免，在民眾眼裡，此時此刻紓困、振興、還財於民，才是「更大的民主」。

雖然川普對台關稅稅率仍未得知，賴政府讓步到何種程度也在黑箱中；但美國對等關稅勢將帶來巨大衝擊，則無疑問。強化韌性特別條例雖稱涵蓋部分產業和弱勢族群，但仍有許多民眾未能受到照顧。普發現金雖不能完全解決衝擊，但至少達到「全民受惠」效果。

近年民進黨政府預算編列，年年稅收超徵，已達匪夷所思地步。自二○二○年以來，超徵金額已超過一兆八千億元。無論民進黨如何解釋，都是預估失能、結構失衡、財政紀律鬆弛的表現，也意味「政府不需要花這麼多錢，卻徵收了超額的稅」。將部分超徵稅收還給人民，聽來合情合理。

另外，立法院審議今年中央政府總預算，刪減金額總計約二千億；在野黨砍預算的原因，是因為預算浮編濫編嚴重。此次普發現金所需總金額，也略與刪減金額相當。把可能被政府浪費的錢，交還給人民，也鞏固了在野黨刪減預算的正當性。

民進黨反對的理由，不外普發現金是政策買票、浪費、立院增加預算違憲；而刪除台電補助則會造成電價上漲，甚至以丹娜斯颱風襲台造成南部大停電、台電修復疲於奔命情勒，指刪除補助對不起辛苦修復電力的台電人員。

不過，如果普發現金是政策買票與浪費，那麼民進黨政府曾在二○二○年發放的三倍券、二○二三年發放的現金六千元呢？賴政府擬定強化韌性特別條例，就是預料川普關稅將對全民帶來重大衝擊，卻不同意最能涵蓋全民的解決方案，毫無道理。

至於補助台電，就更荒謬。台電鉅額虧損成常態，是兩任民進黨政府「廢核養綠」的結果，將最賺錢的核電逐一廢除，卻不斷增加每度五元甚至七元的「風光發電」。民進黨死抱非核家園神主牌，政策惡果憑什麼要由全民承擔？

民進黨力推的風光發電，不但貴，且弊案、疏失頻傳，「綠能國家隊」相繼出事。丹娜絲襲台，屏東離岸光電試驗浮台殘骸布滿海岸，嘉義新塭滯洪池光電場被吹翻毀損；前者為旭東環科所有，後者為雲豹公司建置，兩者恰好都與民進黨有密切關係。民進黨「瘦台電、肥綠電」，補助台電，實則是補助「綠色財團」。與其「錢給財團」，不如還財於民。

就在強化韌性特別條例表決前夕，傳出國民黨有意和民進黨「各退一步」，放行台電補助換取普發現金過關。所幸最後國民黨堅持原則，普發現金和刪除台電補助都順利過關。民進黨發動大罷免，就是為消滅在野黨監督力量，才能一黨獨大，為所欲為。民進黨立院黨團總召柯建銘甚至揚言，大罷免後還要以刑法一百條追殺藍委，國民黨如果還退讓，就是「蓋頭鰻不知死活」了。加強論述、堅持理念並貫徹到底，才是國民黨抵抗大罷免的最佳武器。

雖然強化韌性特別條例仍有許多問題，甚至是「開空白支票」給賴政府，但在野黨至少已證明有能力提出更好方案嘉惠人民。賴清德總統以「更大的民主」美化罷團和大罷免；但實則能嘉惠全民的，才是真正「更大的民主」。民眾也應知，一旦大罷免成功，普發現金被覆議或宣告違憲，那個為所欲為的民進黨政府，又將捲土重來。