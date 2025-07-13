經濟日報社論／大陸啤酒傾銷 看產業面臨的風險

今年3月由台灣業者組成的台灣釀酒商協會，針對由中國大陸進口啤酒提出反傾銷及反補貼調查，認為由對岸低價進口的啤酒，對國內產業造成實質損害。圖為市售大陸進口啤酒。（記者余承翰／攝影）

今年3月由台灣業者組成的台灣釀酒商協會，針對由中國大陸進口啤酒提出反傾銷及反補貼調查，認為由對岸低價進口的啤酒，對國內產業造成實質損害，要求政府課徵反傾銷稅，或是平衡稅（反補貼稅），以維護業者權益。

國內業者指出中國啤酒企業，接受大陸政府補貼，得以低價銷售台灣。在近年來台灣啤酒整體需求下降，大陸啤酒市占率卻節節上升，目前占有率已經超過三成。這也使得自2023年起，國產啤酒被進口啤酒超車，市占率低於五成。

反傾銷制度源起於美國，已有超過百年歷史，主要是反制外國產品以低於其本國價格出口的不公平貿易行為，課徵反傾銷稅以保障國內業者的權益。然而外國產品之所以可以低價傾銷，有些是得到外國政府的補貼，所以世界貿易組織（WTO）規定可以同時對產品展開傾銷及補貼調查，但基於不重覆課稅原則，最終只能擇一課徵反傾銷稅或是平衡稅，且課徵的稅率不得超過傾銷或是補貼差額，以確保公平貿易的原則。

此調查案目前已經完成損害調查，初步認定由中國大陸進口啤酒對國內產業產生損害，未來財政部會公布反傾銷或是平衡稅稅率。

此案引起關注的主要原因是傾銷台灣的中國啤酒並非中國本土品牌，而是由知名日本與美國品牌在大陸的據點所生產。中國大陸為了吸引外人投資，對外國企業提供優渥補貼，而得以較低的價格行銷台灣。特別是雖然進口啤酒在包裝上也有明確標示中國製造，但仍有不少台灣消費者在購買時並不知在大陸製造。然而業者成功地把品牌與產地分割，即使消費者了解是在大陸製造，在對日本及美國品牌的信賴下，再加上價格優勢的加持下，仍然選擇進口啤酒，侵蝕國內產業的市場利基。

此案在調查過程中，進口業者主張消費者對啤酒的選擇主要是受口味、品牌影響，價格並非主導因素。進口啤酒能贏得消費者青睞，市占率的提升，主要是能掌握市場脈動，迎合口味多元化趨勢，而非低價傾銷的結果。國產啤酒市場萎縮，主要是因為無法滿足消費者的口味。

進口業者的論點，雖然未被國內貿易調查單位所接受，大陸進口啤酒未來勢必會被課稅。但須注意未來國內企業面對低價競爭與市場侵蝕，反傾銷貿易救濟只能視為因應短期緩衝的「調整窗口」，難以長期維繫競爭力。因此必須從根本出發，強化自主創新與市場行銷能力，建立差異化的優勢。

台灣本土啤酒雖然擁有產地近、運輸快、通路廣的條件優勢，但面對進口啤酒種類繁多，而且行銷靈活的強勢挑戰，經營益加困難。啤酒傾銷案例，只是冰山一角。台灣不少內需型產業，由於缺乏產品創新，行銷手段保守，無法充分掌握市場變化，在面臨進口產品強力競爭下，面臨成長瓶頸。

本案也反應出在中國大陸內需市場尚未完全復甦，再加上出口美國面臨高貿易障礙，不少產業生產過剩，必須開拓其他出口市場，台灣當然是其中目標，所以未來須注意更多由中國大陸低價進口的產品。

未來台灣會面臨更多市場開放的壓力。以啤酒為例，台灣目前關稅為5%，在與美國對等關稅談判下，歸零的可能性很大，所以預期來自美國本土品牌的競爭壓力會增加。而且除啤酒之外，美國在消費性產品的品牌優勢明顯，更有不少品牌深植人心，而台灣的關稅並不低，未來若關稅歸零對台灣的影響會更大。

最後，台灣若有機會參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），也有可能對CPTPP成員關稅全面歸零，對台灣內需市場的衝擊更大，業者也必須事先做好因應準備。