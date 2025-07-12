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聯合報社論／政府只出一張嘴

聯合報／ 黑白集

賴清德總統希望國籍航空，若商務艙有空位，應讓軍人自動升等，引發熱議。圖為桃園機場排隊登機畫面。 圖／聯合報系資料照片
賴清德總統希望國籍航空，若商務艙有空位，應讓軍人自動升等，引發熱議。圖為桃園機場排隊登機畫面。 圖／聯合報系資料照片

教長鄭英耀要求所有中小學盤點球具，供社區民眾在假日或放學後到校借用。消息一出，引發學校和教團反彈，隨即喊停。原因無他，球具都是「校產」，需要專人管理維護；而「愛心傘」是丟棄無妨的東西，兩者怎能相提並論？

說穿了，教育部官員缺乏「財產權」的觀念，才會天馬行空想出這種「公共球」的主意，要三千多所學校照做。如果政策成真，每個學校馬上要排出許多人力來處理球具的借還，包括失竊或損害要怎麼辦，瑣事一大堆。以台灣民眾的公民教養，難保不鬧出一籮筐糾紛，學校恐難應付。教育部想當好人，搞到全台中小學忙翻，而學童可能沒球可打，這是哪門子德政？

政府官員喜歡「愛心大放送」，卻造成「擾民」後果，教育部並非單一事例。日前賴總統喊出「禮遇軍人升等商務艙」，打著「敬軍」旗號，要求業者行善，卻不事先跟各方討論推動方式及可能障礙，能讓多少軍人受惠？不僅如此，經濟部馬上望文生義發函餐飲業者，要求他們給軍人消費折扣，又引起一波反彈。

這些事例，不禁令人聯想起「做功德」的故事。八年前閣揆賴清德開通長照服務專線，提到照服員月薪才三萬，而工作辛勞，促請他們當成「做功德」。八年之後，敬軍、愛民都還在「做功德」，而政府「只出一張嘴」。

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