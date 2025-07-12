聯合報社論／大罷免大倒退：刑法一百條竟從糞坑被挖出

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民進黨立院黨團總召柯建銘日前揚言，大罷免過後，許多國民黨立委要面對「刑法100條」伺候。 圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘日前揚言，大罷免過後，許多國民黨立委要面對「刑法100條」伺候。 圖／聯合報系資料照片

大罷免投票僅半個月，賴總統的「團結十講」因出現爭議，刻意推遲了兩次。以大罷免總軍師自居的民進黨總召柯建銘卻揚言，罷免後還要用「刑法一百條」伺候藍委，讓他們「死罪可免，活罪難逃」。此話一出，引起各界的憤怒；連民進黨發言人都稱，所有黨公職都「反對恢復」刑法一百條，民進黨不會走回頭路。

任何知曉刑法一百條背景的人，都知道這是一個已被丟棄在糞坑裡的法條，臭不可聞；為何柯建銘還要把它從糞坑裡撈出來，跟大罷免掛鉤？何況，當初主張「廢除」刑法一百條最力的，就是民進黨立委，認為這是一個違背人權的法條。如今，為何柯建銘要背棄民進黨前輩的心志和努力，不惜利用戒嚴時代的遺物來對付反對黨，難道要把台灣帶回戒嚴年代？

《刑法》一百條最後一次修正，是在一九九二年五月，已是卅三年前的事了。當時修法主要導火線，是前一年調查局以「加入獨台會」為由，進入清大校園逮捕史研所碩士生廖偉程，同時逮捕文史工作者陳正然、社運人士王秀惠及原住民傳教士林銀福等人。若依《懲治叛亂條例》及刑法一百條，他們只因接觸過史明，便可能被求處死刑，引發社會譁然及連串抗議活動。經過折衝，後來立法院將舊法的「意圖」破壞國體、變更國憲、顛覆政府等「內亂罪」，修改為「以強暴或脅迫」手段著手實施。亦即，揚棄對「思想犯」的懲罰，改為針對暴力叛亂的行動犯。

這段過程，所有藍綠政治人物都知之甚詳，知道刑法一百條已形同被送進歷史的墳堆。令人訝異的是，柯建銘忝為黨內大老，卻不知民進黨同志對這一法條的反感與憎惡有多深，揚言要把一百條從墳堆裡挖出來，「以牙還牙」回敬國民黨立委。柯建銘的說法，除反映其「民主倒退」的心態，更暴露他此番操作大罷免的得意忘形，以為憑其個人呼風喚雨的本事，就連刑法一百條這樣的「惡法」都可以任他操弄栽贓。

柯建銘能把刑法一百條說得如此「呼之即來、揮之即去」，主要原因，是他策劃的大罷免，賴清德一路言聽計從，使他自信滿滿，覺得自己可以無邊無際地操弄下去。最近賴清德的態度轉趨謹慎，柯建銘生怕大罷免勢頭轉涼，所以全力添加柴火，竟連大罷免投票後的「大陰謀」都提前攤開來說。問題是，這不啻更暴露了賴政府大罷免大倒退的真相：一切處心積慮，都是為了奪取權力不擇手段，竟把民進黨當年苦心要求「廢除」的刑法一百條，當成自己「追殺政敵」的殺手鐧。

距離當年刑法一百條的修正，迄今卅三年。當初民進黨口口聲聲喊著「廢惡法」，如今柯總召卻把惡法當成自己鞏固政權的「法寶」，這豈止是倒退，更是背叛！令人慨嘆的是，柯建銘把民進黨前人的心志都當成廢紙，自己亦步亦趨模仿起威權年代的羅織濫權。更可悲的是，這一切背向民主與人權的操作，都是在犧牲台灣數十年追求民主的成果，踐踏前人辛苦辯證、抗爭的心志。柯建銘的工於心計與不擇手段，在在都在拉著台灣民主走向倒退。

大罷免走到今天，也就不難看出它的「反民主」本質。問題是，甘心被柯建銘帶著走的賴總統，以及首鼠兩端心存徼幸的民進黨，知道自己正在玩的是反民主遊戲嗎？包括那些自甘隨波逐流的司法檢調，一旦賴政府吹響「刑法一百條」的法螺，究竟有幾人能抗拒？那些現在說得義正詞嚴的綠營人物，屆時也會說糞坑撈起的東西很香吧！

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