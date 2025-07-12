經濟日報社論／「大而美」對勞保基金及電價的啓示

回到台灣，目前勞保基金及台電電價的設計，存在類似大而美法案潛藏的逆向同代及跨代間所得重分配的問題。路透

川普總統極力推動的「大而美法案」，在7月3日通過眾議院表決，並由川普於隔日簽署。此法案將擴大美國貧富不均，以及債留子孫，而此兩問題也隱藏在我國的勞保基金以及電價政策上。

此法案預計使美國未來十年增加3.4兆美元負債，包括一、取消拜登任內《削減通脹法案》的多項綠能補貼1兆美元；二、減少醫療補助及學貸補貼共0.3兆美元；三、延長川普上一任期《減稅與就業法案》的降低企業及個人所得稅措施，導致稅收減少4兆美元；四、新增加對企業及個人減稅0.4兆美元；五、增加國防及邊境防衛支出0.3兆美元。

美國經濟學界普遍不認同此法案會導致美國經濟大幅成長。例如，耶魯大學的「預算實驗室」認為，此法案用在投資抵減的支出極少，故對投資激勵效果不強。再加上會增加政府負債，因而推升利率以致排擠民間投資，故只有短期效果；該機構預期，從2025到2027年，執行此法案會使美國GDP平均每年增加0.2 ％。此後，GDP增速放緩，而到了2054年，GDP會減少近3%。因此，此法案增加的債務會由後代子孫負擔。

此外，由於此法案減少對窮人的醫療及糧食補助，故會造成逆向所得重分配；國會預算辦公室認為，到2034年時，此法案將造成美國家戶所得最低10%者的所得減少4%，但家戶所得最高10%者的所得會增加2％。

回到台灣，目前勞保基金及台電電價的設計，存在類似大而美法案潛藏的逆向同代及跨代間所得重分配的問題。

最近一期的勞保精算報告顯示，2023年底勞保基金為8,729億元，但潛藏負債13.2兆元。在政府於去年及今年各撥補1,300億元，但之後不進行撥補的情況下，從2024至2031年，勞保基金規模每年減少金額將由655億元擴大至3,460億元，最終於2031年用罄。

勞保基金的破產危機是因雇主的提撥費率，遠低於使勞保基金收支相抵的精算費率。勞保基金日積月累的潛藏債務，導致世代間的逆向所得重分配；目前已退休獲得勞保年金給付者，由正在工作繳交保費的下一代移轉性支付，且其在職時的薪資愈高者獲利愈多。

勞保基金瀕臨破產並無解決良方。參照其他國家經驗，政府可先訂定一個臨界時間點，之後的新進勞工可參加一個沒有退休給付，但提撥費率較低的新勞保基金系統。接著可將節省的保費挹注給這些新進勞工，以增加其參與勞退新制基金的提撥保費。

另一方面，政府可將留在原勞保基金系統者的普通事故保險費率，由目前的11.5%增加至17.2%，以凍結潛藏債務在13.2兆元，並研究日後如何由國庫撥補。

至於電價則牽涉到同代間逆向所得重分配的問題。最近三年我國的低電價政策，導致截至今年5月底，台電累積虧損4,514億元，為其資本額的94%。今年5月台電每度電銷售成本3.94元，而民生及工業的每度電價分別為2.77元及4.27元，民生電價明顯偏低。由於家庭富裕者用電相對較多，也因而電價偏離成本愈多，對其愈有利。若此虧損由政府撥補，也就是由全民負擔，則會形成窮人補貼富人的逆向所得重分配。

政府一再強調台電虧損是承擔通膨的消波塊。不過，台電虧損只是遞延通膨效果，但其副作用則是使民眾及廠商濫用廉價電力。為導正低電價衍生的問題，在目前通膨較低的情況下，經濟部宜在9月召開電價審議委員會時，適度調高電價。

相對於美國的社會保險基金（OASDI）預計於2035年破產，我國的勞保基金預計於2031年破產。因此，政府宜對勞保基金及台電的虧損踩煞車動作，而非如同川普一樣，將此燙手山芋往後遞送給下任總統。