聯合報黑白集／「十一寇」將舊事重演？

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扁政府末期，有人形容，「不回台灣，不知文革還在搞」；人們一定沒料到，今天的情況比當初還貼切。綠黨鞭柯建銘證實，賴總統早已敲定大罷免；若成功拿回國會多數，還要恢復「刑法一○○條」來懲治反對黨。司法執法已明顯雙標，與綠媒合作抹紅抹黑，毫不遮掩。網路社群中「青鳥出征」之囂張，較之文革的紅衛兵，也毫不遜色。

政治勢力發展壯大，必須有充滿「使徒情懷」的核心支持者；但想在投票中勝出，則需要己方支持群體極大化，不能僅憑「鐵票」。若過度浸淫在基本教義派的同溫層，很容易影響判斷。更危險的是，這種狂熱如不控制，很快就會變成滾雪球，主張愈激進排他、愈把敵我簡單二分，愈乘機坐大。更激進時，便進而劍指自己陣營，聲討意志不堅的「假同志」。

副總統蕭美琴，曾是扁末期綠營內部討伐「十一寇」的受害者。藍營也犯過類似錯誤：韓國瑜剛當選市長，就被狂粉簇擁推上總統大選戰車，最後連高雄都丟掉。綠營藉政治操作打垮韓國瑜，食髓知味，二○二二台北市長選舉放任網紅主導輿論，一時似乎聲勢滔天；其實激起更多沉默者反感，最後慘遭滑鐵盧。

三年前搞砸綠營選情的幾名「功臣」，如今又成為大罷免旗手，誇張度猶有過之。這是否代表，歷史又要重演？