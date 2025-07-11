聯合報社論／賴總統夜會對美談判團隊，顧誰的利益？

賴清德總統日前率行政院長卓榮泰、國安團隊與在美國的經貿談判團隊視訊通話。 圖／總統府提供

賴總統深夜與赴美談判團隊視訊連線，下達指示：「務必以維護國家及產業利益、國民健康與糧食安全為核心任務。」這些指示聽起來方向清晰、立場堅定，卻道破兩項事實：其一，美國在產業政策、醫藥、農業和肉類進口逼我方讓步，政府至今無明確底線，才需臨陣叮囑；其二，賴清德試圖藉這場深夜通話，掩蓋經貿決策體系斷線及政策準備不足的窘境。

川普公開對台施壓，將我納入「貿易不公平國家」名單，並對我訂出卅二％的高稅率。無論從貿易順差、產業補貼、或非關稅障礙的角度，台灣都被點名可能成為高關稅制裁目標。如越南即便全面讓步，仍未能免除高關稅懲罰。此時，台灣更需有策略、有縱深、有談判力的團隊領航；但外界看到的，卻是由不嫻熟經貿的行政院副院長鄭麗君率領談判。再看總統府倉促的視訊，沒有經濟部長、沒有農業官員、沒有國發會官員參與的國安高層視訊，恰恰暴露了賴政府的戰略虛空。

國安體系或許熟知台美關係分寸，卻無法取代財經、農業或國發部門的專業。若真如賴清德所說「健康與糧安是核心」，那麼，衛福部長、農業部長為何缺席？若重視產業發展及關稅平衡，財經首長又在哪裡？當川普擺明「台積電赴美設廠仍不能換取優惠」，政府是否曾檢討這項戰略投資的代價？又或者，台灣始終只是單向付出，卻不知如何換取相對回報？

事實證明，賴政府的經貿決策早已系統失靈。汽車產業面對高關稅威脅，未見轉型輔導或補償備案；農業面臨基改與藥物標準鬆綁壓力，亦毫無糧食安全評估或相關補助政策；工具機等出口大宗受台幣急升、金融震盪重創，業界多次警告，經濟部始終狀況外，沒有應對措施。甚至，連美方談判進程為何，我方是否設定談判紅線，產業界均一無所知。資訊不對稱、決策不透明，使民間對政府的信任崩塌。

賴政府標榜親美，卻無法從美方取得任何實質讓利。當台積電在川普壓迫下變成「美積電」，承諾投資三兆元換來的只是川普的倨傲與施壓，卻得不到美方的尊重與顧惜。如今，政府還要民眾苦吞台美談判的各種可能代價，不排除農產品開放、醫藥標準鬆動、非關稅障礙拆除等讓步，還包括隨關稅衝擊而來的產業危機及勞工失業等問題。賴政府準備不足又蒙頭瞎幹，到底要把台灣帶向何方？

社會焦慮蔓延，企業與勞工無所適從，卓榮泰內閣仍沉浸在口號治理，根本無計可施。經濟部長郭智輝被排除在核心談判決策圈外，對外發言一路荒腔走板，國發會成為形式單位，企業界發聲無人理會。治國若只剩總統深夜視訊，藉幾句訓話救火，那才顯示政府治理機制已降到臨界點。

賴總統的深夜視訊，表面上說是為民把關，其實更像是「走夜路吹口哨」，為自己的心虛壯膽。若政府治理無法建立以實務部會為主、產業為根本、政策有底線的決策體系，提不出因應關稅戰的有效戰略及作為，空談什麼「九大面向，廿項措施」的口號式政策，都無濟於事。最後，不論是廿趴或卅趴的關稅炸彈投下，都是業者和民眾必須承受，賴政府不需要全民為此預作一些準備嗎？

國人有權追問：政府究竟為誰在談？重點放在哪裡？這場深夜視訊，與其說是心繫國家利益，不如說是賴清德的形象工程，宣傳而已。賴政府必須拿出實績來說服社會，而不是藉公關操作來支撐這個失效的決策體。時間不會等人，人民更不會永遠忍耐。