聯合報黑白集／那塊不敢掀的布

丹娜絲颱風掃過台灣西部，帶來不少災害，也對南部光電重鎮電場作了一次徹底檢驗。其中，屏東佳冬外海的離岸光電浮台悉遭摧毀，基座殘骸被沖上岸，七橫八豎堆在海邊，令人怵目驚心。嘉義的新塭光電場建在布袋沿海，完工還不到兩年，也一夕被吹得七零八落。最諷刺的是，台南的北門號稱是「全台最大光電場」，卻因整排電線桿被吹倒，居民連三天無電可用。

2025-07-10 01:27