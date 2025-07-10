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聯合報黑白集／那塊不敢掀的布
美國向十四國寄發關稅稅率通知，台灣不在榜上。有人覺得，美台持續在談就是「好事」；有人認為，連日韓都維持廿五％，台灣情況不妙。同日，狀況外的財政部，卻興沖沖公布台灣對美出超破紀錄的「喜訊」，聲稱美國已取代大陸成為我最大出口國。
笨蛋！川普正在懲罰它的貿易對手，財政部如此沾沾自喜，不是剛好把脖子伸出去讓人家斬嗎？再說，鄭麗君領軍的代表團談判陷入拉鋸，顯然有些關鍵項目沒談攏。這時，財政部卻傻呼呼跑出來扮演豬隊友，自暴要害，難道不知道「大內宣」和「大外宣」是兩套不同劇本嗎？
說到底，此時最令人難受的，還不是這類白目豬隊友，而是賴政府那塊密不通風的「經濟布」。川普這次的關稅戰是「世紀級」的，是完全違背經貿法則的大亂鬥；而政府從總統到院長、財經首長都是新手，分明應付不了局面，卻不諮詢各界意見，一味關著門硬幹。請問，徵詢一下外界意見，會使賴政府的智慧和英明退化嗎？
目前的僵局，有人認為只是策略性的拖延，要把揭曉時機拖過七二六的大罷免投票。以免結局一出來，人心不安，對罷免造成不利衝擊。但當綠委吳思瑤要求大家為談判「集氣」時，又彷彿目前此案已躺在加護病房，令人不安。那塊不敢掀開的布，掩蓋的是心虛加無能。
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