聯合報社論／丹娜絲颱風一夕吹翻全台光電神話

旭東離岸太陽光電浮台散落屏東縣佳冬沿岸，業者未在48小時內清完，縣府將依法開罰並停止使用該海域3個月。 記者潘奕言／攝影

丹娜絲颱風掃過台灣西部，帶來不少災害，也對南部光電重鎮電場作了一次徹底檢驗。其中，屏東佳冬外海的離岸光電浮台悉遭摧毀，基座殘骸被沖上岸，七橫八豎堆在海邊，令人怵目驚心。嘉義的新塭光電場建在布袋沿海，完工還不到兩年，也一夕被吹得七零八落。最諷刺的是，台南的北門號稱是「全台最大光電場」，卻因整排電線桿被吹倒，居民連三天無電可用。

綠能的發展，是民進黨近十年執政最偉大的願景，也像一頁填不滿的神話。蔡英文時代，曾訂下二○二五年綠能占總能源廿％的目標，但兩年前民進黨預知政策即將跳票，因而提前將目標下修為十五．二％。事實上，如今核電歸零，綠能比重也僅達十一．九％，距離兩成的目標遙遙無期。最糟的是，當光電已成能源業者逐利的終南捷徑，許多埤塘、山坡、海岸都成了他們覬覦的場域，並在中央政策放水下，漫無章法地侵蝕國土環境。

以這次受到重創的佳冬海上太陽能浮台案場為例，這是由旭東能源公司斥資二億元開發，經濟部能源署補貼一億元，以測試海上光電場的抗浪能力。這座光電場設置已近一年，但禁不起一次颱風臨檢，浮台系統基座完全潰散，有些浮筒甚至還一路漂到高雄林園。這除證明海上光電廠計畫根本不可行，更對台灣海岸生態及安全構成嚴重衝擊，民脂民膏就此泡海。

根據政府及旭東能源原先的構想，這套海上太陽能浮台系統，未來將架設在離岸風機之間的海面上，以達到「風光互補」效果。如此亮麗的願景勾勒，經綠媒的大力宣傳，使旭東能源股價從三十多元短短時間漲了四倍。但這兩天壞消息傳出後，股價連日腰斬。業者原估計該系統在海上的耐用期可高達廿年，如今不到一年就被摧毀，光鮮的光電場淪為海上垃圾場，何其驚悚！所幸這項計畫以失敗收場，否則若真在海上大肆鋪設，未來災難結局恐怕是世界級的。

再看嘉義的新塭光電場，和佳冬海上電場不同，是建置在布袋海岸邊滯洪池上，由台電委外建置，由台達電以二．八八億元打造。台電兩年前規畫「區域電網儲能系統」時，這座電場是最早啟動、規模最大的案場，二○二三年才完工，結果也是不堪丹娜絲一擊，數百片光電板翻飛。這次颱風在布袋登陸，帶來超強陣風，導致多座輸電鐵塔斷裂或折腰，也造成不少地區停電。此外，許多光電板被吹掀亂飛，有些插入民宅遮雨棚，有些插在民眾轎車上，皆讓人驚心動魄。

從日前高雄大樹和山光電場的山坡地「鬼剃頭」事件，到這次屏東佳冬海上光電浮台遭颱風瓦解，乃至嘉義的新塭光電場被吹到肚皮翻白，在在顯示民進黨的光電神話已走進了死胡同。發展綠能是必要的方向，但必須考慮國家本身的國土條件和技術能力。以台灣之地少人稠、寸土寸金，綠電卻是假「綠」之名大肆吞噬農田埤塘，冷酷無情地砍伐林木、剷平山坡，甚至自不量力地在海上堆建風光電場，這些都嚴重違背民進黨對「台灣永續」的承諾。試問，只因為一個錯誤的能源政策，卻要國家和人民付出如此龐大的財政及環境代價，結果只便宜了一些短視近利的財團，這是明智的抉擇嗎？

進一步看，民進黨以「核廢料無法處理」為由而堅持廢核，但綠電發展近十載，蔡政府到賴政府又何曾對「綠能廢棄物」作出任何維護、回收及再利用的規畫？光電場變成「海廢場」，令人驚悚；但變成颱風天殺人凶器的光電板，不可怕嗎？