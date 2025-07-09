聯合報黑白集／「十講陣」被破後逃

丹娜絲颱風在台南颳起強風豪雨，台南北門區南鯤鯓代天府門前超過40年的牌樓、總計12支粗壯牌樓竟被吹倒。圖／聯合報系資料照片

賴總統以防颱為由推遲團結十講第五講。次日，國運籤神準的南鯤鯓代天府，廟前十二根千年檜木搭建的大牌樓竟被颱風吹倒。民眾翻出年初國運籤，驚見卦頭「聞仲西征十絕陣被破後逃」，嘖嘖稱奇：難道早已預見「清德團結十講陣被破後逃」？有人敲碗總統完成另六講，也有人以牌樓柱倒空拍圖提醒總統：「莫違天意」。

罷團總司令曹興誠嫌十講「離題」，發文「不期待總統站台」。牌樓倒塌泡水，政壇熱議賴清德可還講得下去？府方鄭重稱，總統以救災與公務為先，若有確定安排再公布。

颱風在嘉義登陸，卻是賴清德本命區台南災情最重，死傷與災情通報居全台之首。不少網民點評「德不配位，必遭災殃」，也有人舉蘇貞昌金句：「人做不好就淹水」。但無論缺德或無能，受苦都是老百姓。

代天府春節抽出國運「下下籤」，籤文「任他改求終不過」，令人聯想到大罷免成敗。怎料，連卦頭都藏有天機。綠委忙喊話，齊心救災，別作政治渲染。然而，民進黨把大罷免環台攀比神明「遶境」，怎能怪民眾把代天府牌樓倒塌看成國運籤續集？

籤頭典故出自封神演義，商紂宰相聞仲討伐西岐，十絕陣被連破敗走；不聽師父之言，命喪絕龍嶺。賴清德會接受國師老曹建議嗎？一場大罷免，竟不知誰在治國。