聯合報社論／律師也沉淪，詐團「全產業鏈」儼然成形

網紅律師「仙塔」李宜諪。圖／聯合報系資料照片

網紅「仙塔（Santa）律師」李宜諪涉助靈骨塔詐騙集團洩密、洗錢，此案交織著女律師亮眼外型、網紅圈粉、詐團幫凶等衝突元素，引起輿論熱議。無巧不巧，台北地院日昨審理「台版地面師」詐領遺產案，重判勾串詐團的「律師兼民間公證人」蔡鴻燊廿五年徒刑，蔡鴻燊當庭痛哭，也成媒體焦點。

受過法律專業訓練的律師、公證人相繼捲入詐騙案，並在詐團中扮演要角，說明台灣詐騙集團已經組建成牢固的「全產業鏈」。從詐團生態鏈最底層的未成年「車手」算起，到如豐原一家五口輕生被騙提供「帳戶」供詐團洗錢，到美容師、黃金團購主之流的中層仲介，同時勾串高利貸業者，最後才是神龍見首不見尾的首謀藏鏡人。如今再加上形形色色的律師、公證人、書記官等「專業人士」，組構成詐團的法律支撐牆，也難怪台灣的詐騙產業日益興隆。

僅觀察這一周的台灣社會詐騙百態，受害者含恨冤死，檢察官隨手讓詐團要角輕鬆交保，包括詐團律師網紅化的誇張演出，都令人五味雜陳。台灣號稱資訊大國，也堂皇成立了數發部；但政府應對詐騙案，卻還靠著銀行人員勸阻提款，及檢警「你抓我放」的原始手法防杜。試問，如此心不在焉，要到哪一年才能稍稍遏阻詐團的囂張氣焰？

律師原本是受人尊重的專業階層，他們藉由高知識打造的職業高門檻非常人所能跨越；不可思議的是，近年竟陸續發生多起律師被詐團吸收事件，使其專業形象一夕崩壞。五年前，即傳出有律師公會理事長協助詐團洗錢，其後陸續有王姓律師涉「ＡＣＥ王牌交易所」詐騙案、律師公會副秘書長涉助詐團洗錢、鄭姓律師涉嫌籌組「詐團軍師聯盟」，乃至最近與「台版地面師詐團」勾結的律師兼民間公證人…。由其演化路徑顯示，台灣詐騙已非車手、洗錢、機房、資訊管理一條龍，更形成由律師擔任詐團軍師的終極產業鏈。

以鄭姓律師籌組的「詐團軍師聯盟」為例，多達廿名律師涉入，彼此多為同學或前後屆系友。這些出身頂大的年輕律師，專業能力無庸置疑，價值觀卻明顯偏差，反映了倫理教育的失敗，更是法學教育的警訊。當律師愈來愈多，業務競爭愈來愈激烈，一旦詐團提出可觀的利益誘惑，那些倫理及意志較弱的人便難以抵擋。

像李宜諪年紀輕輕就考上律師，不到三年即已結案八十九件；加上她經營自媒體有聲有色，ＩＧ粉高達廿二萬。律師既具公益屬性，又依靠接案維生，兩者本有扞格。十多年前《律師法》修正後，已不禁止律師打廣告，但也要求不得誇大，「律師倫理規範」也要求不得違反公序良俗。而李宜諪憑藉亮麗外型，搭配結合藝人逃兵、剴剴虐童案、虛擬幣詐騙等時事短影音，勤與粉絲互動，形成明星律師效應。她還自稱「雲林女飆仔」，不時秀出刺青圖騰、高端精品、清涼照，還發豪語「買下整層律師樓」。最後，卻墜入網友譏稱之「成仙先買靈骨塔」的詐騙「仙塔」。至於蔡鴻燊藉公證人招牌大賺黑錢，就更等而下之，終換來重刑。

律師身為在野法曹，與司法公信息息相關。在野法曹崩落，司法改革不可能成功，人權保障與民主法治都將塌陷。律師當詐團軍師，政府打詐事倍功半，民眾更得不到正義。賴清德總統助攻大罷免的「團結十講」，大談國家、憲政、團結、國防等，卻獨缺司法，也不敢面對人民深惡痛絕的詐團全產業鏈。如此鴕鳥心態，要把詐團養到富可敵國嗎？