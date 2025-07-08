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聯合報黑白集／司法顏面竟重於人命

聯合報／ 黑白集

「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯製圖散布偵辦京華城案檢察官照片，遭收押禁見。 圖／聯合報系資料照片
「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯製圖散布偵辦京華城案檢察官照片，遭收押禁見。 圖／聯合報系資料照片

彭振聲之妻墜樓身亡，被控押人取供的北檢成為眾矢之的。有臉書粉專將十一名承辦檢察官照片做成哏圖，後又有人加上「命債命還」字樣；短短時間內，製圖者即遭搜索、逮捕及羈押。檢方辦案之神速，令人咋舌。

北院羈押的理由是，當事人「犯罪嫌疑重大」。但所有圖片都是合法公開取得，而文字雖然激烈，卻是不同人所為，也只是對司法公正的批判，符合公眾利益。「命債命還」是否涉及恐嚇，仍有討論空間；至於可能「再犯」，根本是欲加之罪。

與此同時，台中有一家五口因遭詐騙背負債務，竟集體走上絕路。檢警逮捕犯嫌訊問後，竟僅以十五萬元交保。政府誓言打詐卻毫無實效，如今鬧出恐怖人命事件，主嫌竟能輕鬆交保。兩相對照，司法辦案的原則，竟是「司法顏面」遠高於「人命」。

檢調甘當執政打手，彭妻墜樓事件讓民怨沸騰，司法不公已成大罷免破口。檢調為維護自己顏面，區區小案也要羈押；而詐騙為禍全台鬧出人命，卻輕鬆縱放。面子與人命的選擇，正是一面司法照妖鏡。

從「陳菊走了」，到辦藍辦綠標準不同，再到北檢自辦洩密「查無實證」，乃至「命債命還」事件，司法威信盡失。司法形象墮落非一日之寒，豈是靠押人所能逆轉？檢調重臉皮甚於人命，也為司法不公再添一例。

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