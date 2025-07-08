聯合報社論／颱風當前，大罷免變成神棍級大詐騙

民進黨力推大罷免，就是賴清德下達的軍令。 圖／聯合報系資料照片

丹娜絲颱風來襲，民進黨繼續強推大罷免。民進黨無視防颱要務，動員屏東民眾到台東參加罷團的「大遶境」，遭外界批評「不顧民生，只顧鬥爭」。秘書長林右昌辯稱，「遶境與防颱並不衝突」，引發更多爭議。藍委吳宗憲痛批民進黨，「滿腦子大罷免，沒血沒淚」。

首先，把罷團環島開講比喻成神祇出巡「遶境」，民進黨不僅太過自大，也踰越了政治與宗教的界限。這個政黨，不僅經常信口雌黃，現在竟連百姓對神明的敬意都敢掠奪。再說，如果遶境與防颱不衝突，林右昌應問問賴清德：為什麼臨時喊停「團結十講」第五講？

民進黨力推大罷免，就是賴清德下達的軍令。賴清德在民進黨全代會以「罷免大元帥」之姿，對全體黨公職下達總動員令，強調民進黨必須「與公民同行」。賴清德又在中常會指示，全體黨公職配合罷團規畫，以實際行動聲援大遶境。但丹娜絲颱風當前，罷免大巡演還要急行軍，難怪被批「沒血沒淚」。

其實，從賴清德表面作態稱尊重公民自主，到御駕親征，甚至颱風無阻，證明「大罷免、大詐騙」。台北市長蔣萬安直接指稱賴總統「國王的新衣」說，罷免一開始民進黨都推給「公民團體」，現在完全不演了，賴清德直接站上第一線開講，「民進黨就是最大的詐騙集團」。

賴清德的社會信賴度不高，因為他經常說一套、做一套。一開始，賴總統還刻意與罷免保持距離，對於總召柯建銘、黨發言人卓冠廷或議員洪健益的「劇透」，府方與黨第一時間都斷然否認。直到中選會敲定大罷免投票日期，賴清德立馬掀開他戴了許久的面具，下令民進黨全力助攻大罷免、「打掉雜質」，目的就為了完全執政。在在證明，那些都市傳說都是真的，說謊的是總統府和民進黨中央。

令人玩味的是，前總統蔡英文再度缺席全代會，理由是「身體不適」，但更多人質疑她是否「心理不適」，不想為賴清德的大罷免背書。蔡英文的缺席，讓民進黨的團結拼圖出現缺口，她是否會變成賴總統認定的「雜質」？

賴蔡關係不睦，蔡英文應該記憶猶新。二○一八年九合一敗選，賴清德請辭閣揆，並多次允諾「沒有選總統的規畫」；結果，在二○一九年蔡英文出訪友邦前，賴清德突然登記總統黨內初選，被視為一次「背刺、突襲」。當年蔡賴大戰，至今仍留下不少傷疤，最經典一幕是，賴清德公開求饒，「請蔡總統網軍停止對我的攻擊」。英系顯然打到了痛點，「誠信」是賴清德的最大罩門。

無獨有偶，賴清德曾公開承諾會將台南市長任期「做滿」，他沒有接任閣揆的打算。但林全二○一七年一請辭，賴清德立馬拋下台南，北上接任閣揆。綠營曾對高雄市前市長韓國瑜、新北市前市長朱立倫口誅筆伐，卻呵護台獨金孫違背承諾落跑。

元首若言而無信，「信賴台灣」從何而來？賴清德推動大罷免，表面稱尊重公民自主；但罷掉在野黨立委後，最大獲利者就是他和民進黨。青鳥和罷團只是階段性打手，尾隨在後的民進黨鐮刀大隊，隨時會進場割稻尾。賴清德要求全體黨公職聲援大遶境車隊，並號召「保台香燈腳」為罷團加油；把居心鄙陋的大罷免貼上宗教的「神符」，就能使反民主的活動變得很「神聖」嗎？

賴清德企圖神化大罷免，把政治包裝在宗教的外衣，其實也是另一種形式的大詐騙。而林右昌稱「遶境與防颱並不衝突」，更堪稱神棍級詐騙了。