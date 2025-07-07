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聯合報黑白集／尾巴咬狗

聯合報／ 聯合報黑白集

反共護台志工聯盟志工、聯電創辦人曹興誠。圖／聯合報系資料照片
反共護台志工聯盟志工、聯電創辦人曹興誠。圖／聯合報系資料照片

聯電創辦人曹興誠宛如民進黨「新國師」，引領大罷免劍走偏鋒。賴清德總統兼主席下令「與公民同行」，跟著罷團走；罷團以曹興誠馬首是瞻，「曹派」呼之欲出，側翼反串變綠營老大。民進黨原打算狗搖尾巴，後來變成尾巴搖狗，如今陷入「尾巴咬狗」困境，違反罷團路線就會被打成民進黨雜質。

仇恨罷免激化社會對立，民進黨秘書長林右昌曾主張「大罷免非民主常態」，傳出一度惹怒曹興誠拍桌對罵，甚至向總統府秘書長潘孟安告狀。罷團大遶境從花蓮出發，曹興誠和林右昌同台大和解，堂堂執政黨秘書長對曹董唯唯諾諾，民進黨彷彿罷團的附隨組織。

曹興誠的誠信與爭議，社會早有公評。曹興誠曾被爆料親中緋聞、與中國有利益關係，但他至今仍任總統府全社會韌性委員會顧問。賴清德原訂向在野黨進行國安簡報前，先會曹興誠聽取罷免進度與後續規畫。民進黨派系人士評估，曹興誠勢力不會隨罷免結束消退，未來恐尾大不掉。

一個曹興誠還不夠，民進黨立委沈伯洋父親、郭昱晴先生被爆料在對岸「賺紅錢」，別人交流就是賣台、自己交易就是保台。罷團只代表少數民意，「曹派」卻蔚為民進黨新主流。

眼見曹興誠獲得層峰關愛的眼神，當初「大罷免大成功」創辦人柯建銘可能會分外眼紅，感嘆老柯不如老曹。

大罷免 曹興誠 社論

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