聯合報社論／賴政府敬軍的「高級黑」和「低級紅」

賴清德的「國家團結十講」，第四講的題目是「國防」。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統要求交通部接洽航空公司，如有空位讓國軍升等商務艙；行政院也稱將協調民間企業推出更多敬軍優惠，經濟部商發署則已傳出要餐飲業者提供軍人用餐折扣。這些慷業者之慨的措施，已紛遭反彈。長榮航空和華航的企業工會聯合聲明，指恐損及一般旅客、企業股東與航空從業人員的權益，並造成不必要的對立與衝突；餐飲業者更直斥，這等於是要業者犧牲利潤成本去兌現賴政府開的支票，「實在是非常可惡」！

賴清德的「國家團結十講」，每一講都在進行總統級造謠，並且製造國家級災難。第四講談「國防」；這回，賴清德要敬軍，卻讓軍民都受害；總統要全民做功德，卻造成軍民對立。

賴清德要塑造自己力挺國防、照顧軍人的形象，卻以不樂之捐強迫業者埋單，不只是犧牲業者的利潤與成本，更可能在業者和軍人、軍人和民眾之間產生對立與衝突，壞了軍人形象，又累積民怨，遷怒國軍，導致民眾對軍人反感。賴清德高捧國軍，卻拖累國軍形象，即使無意，其結果也宛如表面頌揚但背後拆台的「高級黑」。

賴清德提到國防部推動九三軍人節軍人到賣場購物享打折優惠，隨後經濟部就出面要求餐飲業者提供軍人用餐優惠，甚至不能只送小菜，而是要明確折價，幾乎是把敬軍簡單化、庸俗化為吃飯折扣。賴政府的政治要求，成為業者難以公開反對的成本負擔，並成為國軍無法承受的形象負擔，其結果更宛如看似誇張但政治正確的「低級紅」。

「高級黑」和「低級紅」原本是大陸網路熱詞，後來也見諸中共官方文件；不過，套用來形容賴政府舉措，竟也相當貼切。民進黨的濫權執政與威權心態，已經愈來愈像它所批評的中共；但對軍人的禮遇，還是比不上中國大陸。只就交通而言，雖然沒有突兀的搭機升等商務艙優惠，但早在二○二○年，中共就明文規定軍人搭乘公車、地鐵免費；搭乘飛機、火車、高鐵、輪船、客運等，則享受優先購票、安檢、登機（車船），隨行家屬亦同享優先服務。

賴清德倡導「軍愛民、民敬軍」，強調全民應該當國軍的後盾，朝野對此並無異議。但政治正確與道德喊話，無法換來全民對國軍的真心尊崇；強掏百姓腰包敬軍，只會為國軍招來不友善的眼光，讓軍人的專業與尊嚴更得不到尊重。國軍執干戈衛社稷，會願意接受這種爭議性「禮遇」？

民進黨長期貶抑國軍和退伍軍人，用辭極為不堪，年改時更極盡羞辱；但基於穩定政權的需要和台海安全的壓力，籠絡軍人反而成為執政要務，力圖表現對國防的重視。賴清德更批評馬政府國防預算逐年減少、藍白凍刪國防預算史上最高。其實馬政府任內平均軍購金額遠高於扁政府，軍事支出占ＧＤＰ比重也高於蔡政府；而藍白刪減國防預算，則是二○一八年以來最少的一次。賴清德造謠貶抑藍白，凸顯自己更挺國防，結果卻是挖空全民挺國防的社會基礎。

更嚴重的是，民進黨政府錯誤的國家路線，讓國軍不知為何而戰、為誰而戰；錯誤的兩岸政策，也讓台海興波、國軍疲於奔命；錯誤的國防戰略，又讓國軍失去戰略自主、人力嚴重流失；尤其把國軍當政治工具，以七月「國家團結月」展開的漢光演習和城鎮韌性演習，掩護「團結國家十講」推動的大罷免，更是傷害國軍專業，破壞民眾對國軍的信心。賴清德呼籲國人不分政黨、朝野相挺國軍，但「高級黑」和「低級紅」的挺法，恐成國軍不可承受的負擔。