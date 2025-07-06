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聯合報黑白集／地面師的實境詐騙秀
去年影音平台日劇《地面師》掀起話題，這兩天又備受矚目：豐原一家五口疑落入黃金詐騙陷阱，欠下鉅債抵押房產，走上絕路，有銀行員揭露就是遭「地面師」詐騙，即以投資黃金為由，引誘被害人拿房產抵押買金，所有資產全被騙走。
無獨有偶，台中也傳出一婦人加入「投資黃金賺價差」群組，前後以四房抵押借款被騙走三千餘萬。台北地院則有「台版地面師詐團案」宣判，主嫌結合里長偽造遺囑，盜領獨居長者遺產，還行賄民間公證人律師認證遺囑，共詐得近一億五千萬元。
這些「地面師」案通常以房產為詐騙目標，或是假買賣、真詐騙；或以高報酬投資為餌釣出被害人抵押房產；或蒐羅過世獨居老人資料，偽造遺囑、移轉房產。房產詐騙手法五花八門，共同點就是集團作案，分工明確。
「地面師」案與電信隔空詐騙不同的是，可能穿針引線者「就在你身邊」，甚至還由里長、警員、律師、當鋪老闆等真實出演實境秀，被害人更難鑑別真偽。
「台版地面師詐團案」的民間公證人律師蔡鴻燊因涉貪汙重判廿五年，當庭淒厲痛哭，但對許多家破人亡的詐騙受害者來說，司法輕縱詐嫌，傷害更痛。問題是，政府高喊打詐，年年增編相關預算，卻無力遏阻「地面師」前仆後繼的詐騙，豐原五口命案能說不冤嗎？
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