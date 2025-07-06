聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／地面師的實境詐騙秀

聯合報／ 聯合報黑白集

「地面師」案律師蔡鴻燊遭判25年，還押台北看守所。圖為人犯從台北地院囚車道押往囚車。 圖／聯合報系資料照片
「地面師」案律師蔡鴻燊遭判25年，還押台北看守所。圖為人犯從台北地院囚車道押往囚車。 圖／聯合報系資料照片

去年影音平台日劇《地面師》掀起話題，這兩天又備受矚目：豐原一家五口疑落入黃金詐騙陷阱，欠下鉅債抵押房產，走上絕路，有銀行員揭露就是遭「地面師」詐騙，即以投資黃金為由，引誘被害人拿房產抵押買金，所有資產全被騙走。

無獨有偶，台中也傳出一婦人加入「投資黃金賺價差」群組，前後以四房抵押借款被騙走三千餘萬。台北地院則有「台版地面師詐團案」宣判，主嫌結合里長偽造遺囑，盜領獨居長者遺產，還行賄民間公證人律師認證遺囑，共詐得近一億五千萬元。

這些「地面師」案通常以房產為詐騙目標，或是假買賣、真詐騙；或以高報酬投資為餌釣出被害人抵押房產；或蒐羅過世獨居老人資料，偽造遺囑、移轉房產。房產詐騙手法五花八門，共同點就是集團作案，分工明確。

「地面師」案與電信隔空詐騙不同的是，可能穿針引線者「就在你身邊」，甚至還由里長、警員、律師、當鋪老闆等真實出演實境秀，被害人更難鑑別真偽。

「台版地面師詐團案」的民間公證人律師蔡鴻燊因涉貪汙重判廿五年，當庭淒厲痛哭，但對許多家破人亡的詐騙受害者來說，司法輕縱詐嫌，傷害更痛。問題是，政府高喊打詐，年年增編相關預算，卻無力遏阻「地面師」前仆後繼的詐騙，豐原五口命案能說不冤嗎？

命案 房產 打詐 獨居老人 社論 被害人 詐團 詐騙 貪汙 黃金

延伸閱讀

影／豐原五口命案 關鍵「李團長」涉詐欺等3罪遮臉ㄧ語不發

豐原五口命案主嫌「李團長」戴口罩現身 晚間移送台中地檢署複訊

豐原五口命案！姊妹「當車還債」畫面曝 關鍵團長為討錢衝當鋪找人

豐原王家投資黃金遭詐騙逼死 警方表示是標準「養套殺」詐騙手法

相關新聞

聯合報社論／關稅與匯率夾擊台灣，賴政府只拚大罷免

美國對等關稅及半導體課稅即將揭曉，市場瀰漫不安氛圍。美國總統川普表示近日會寄信給所有國家，稅率介於從百分之十至七十之間。台灣會落在哪個區間，攸關出口競爭力。在此同時，新台幣繼五月初急升之後，近日再現升值潮，二者已對國內產業造成雙重衝擊。

聯合報黑白集／地面師的實境詐騙秀

去年影音平台日劇《地面師》掀起話題，這兩天又備受矚目：豐原一家五口疑落入黃金詐騙陷阱，欠下鉅債抵押房產，走上絕路，有銀行員揭露就是遭「地面師」詐騙，即以投資黃金為由，引誘被害人拿房產抵押買金，所有資產全被騙走。

經濟日報社論／企業需要穩定的匯率政策

新台幣兌美元匯率近月來大幅波動，日前為了6月季底做帳，先是突然暴跌7角，然後第二天又暴升7角，回到前一天的水準，目前已升...

聯合報黑白集／發現金合乎「更大民主」

稅收超徵要怎麼處理？國民黨主張普發一萬元，民眾黨主張普發六千。卓榮泰則悍然拒絕，認為應拿來鞏固國防及補貼台電，發現金「萬萬不可」。民進黨推動大罷免，稱要以「更大的民主」醫治民主弊病。普發現金，完全符合「更大的民主」。

聯合報社論／總統、主席、青鳥頭：賴清德列車上有誰？

今年二月大罷免初現苗頭時，民進黨總召柯建銘吹噓大罷免是他發起，並稱屆時賴總統會有個「大登場」，其後整個罷免行動就會「大成功」。當時總統府極力澄清，稱「從未討論大出場」；綠營也說，賴總統「百分之百不會出面」。府方及綠營的態度，顯示他們認為總統介入大罷免並不合宜，亦非光彩之事。如今罷免投票在即，賴清德果真「大登場」進行團結十講催票，照著柯建銘的腳本上陣演出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。