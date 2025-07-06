聯合報黑白集／地面師的實境詐騙秀

今年二月大罷免初現苗頭時，民進黨總召柯建銘吹噓大罷免是他發起，並稱屆時賴總統會有個「大登場」，其後整個罷免行動就會「大成功」。當時總統府極力澄清，稱「從未討論大出場」；綠營也說，賴總統「百分之百不會出面」。府方及綠營的態度，顯示他們認為總統介入大罷免並不合宜，亦非光彩之事。如今罷免投票在即，賴清德果真「大登場」進行團結十講催票，照著柯建銘的腳本上陣演出。

2025-07-05 00:30