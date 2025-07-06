聽新聞
0:00 / 0:00

經濟日報社論／美綠能霸主地位拱手讓給大陸

經濟日報／ 經濟日報社論

美綠能霸主地位拱手讓給大陸。（新華社）
美綠能霸主地位拱手讓給大陸。（新華社）

美國「大而美法案」趕在國慶日前通過，這是川普的大成功，他的主要政見納入其中，自此更有底氣實踐他的承諾。但是，許多人認為這恰是美國的大失敗，因為這個法案以經濟成長為核心目標，為此而大肆減稅讓美國國債加速成長，進而消減社會福利讓貧富差距擴大，也助長石化能源並貶抑綠色能源，帶來的後遺症很大。

有經濟學家形容這個法案「就像讓美國經濟猛灌了一瓶高濃度能量飲，短時間內人人亢奮，等到帳單上門，才會發覺這場『飲鴆止渴』的狂歡留下沉重後座力。」的確，可預見其中的能源政策耽溺美國石化能源充沛的優勢，缺乏前瞻性，必將抑制綠能發展，而在新的賽道上慘輸中國大陸。

法案取消或壓縮了拜登政府時期的「綠色補貼」，包括建設清潔能源設施到購買新能源汽車，這些項目都將失去稅收減免，將對美國的新能源產業發展帶來不利。川普仗恃傳統化石能源稟賦優越，而放棄在綠能產業領域與中國一決高下，這固然可以安享油氣迸出的快感與榮景，但終將耽誤新能源產業的發展。

川普是化石能源的守護神。他對內鼓勵業者大力開挖油氣，對外逼迫日本、韓國、台灣向美國購買石油與天然氣，並要求各國投資建設一個向亞洲輸送天然氣的項目。美國新能源的投資因之望而卻步，通用汽車取消了在紐約州設立電動車製造廠的計畫，轉而投資8.88億美元生產V8汽油發動機。電動車先驅的特斯拉老闆馬斯克更為此和川普絕交並惡言相向。

中國則把新能源發展奉為國策，且已取得重大進展，去年中國安裝的風力渦輪機和太陽能電池板比世界其他地區加起來的總和還多，清潔能源及產品熱潮正湧向全球，雖然在美國碰壁並在歐盟受抑制，但數十家中國企業正在巴西、泰國、摩洛哥、匈牙利等國興建電動車和電池工廠，在產能和技術上的發展更是一日千里。

美國是世界上最大的石油生產國和天然氣出口國，足可在「能源主導」時代繼續領先，中國化石能源先天不足，只能在新能源賽道上闢新徑超車，不僅已在太陽能電池板、風力渦輪機、電池、電動汽車和其他清潔能源產業的製造中占世界主導地位，而且不斷擴大技術優勢。一個是飽漢還在大吃老本，一個是餓民積極尋覓新食。

美國新能源產業已看不到中國的車尾燈。中國最大的汽車製造商、電池製造商和最大的電子公司分別推出可以在五分鐘給電動車充滿電的系統，所擁有的近70萬項清潔能源專利占世界總數一半以上。中國作為清潔能源的霸主，正在改變世界經濟格局，不僅在未來的世界經濟競爭中先馳得點，也為其政經結盟提供莫大助力。

川普的能源政策把拜登政府促使美國經濟脫離化石燃料的努力，完全推翻，還開放公共土地和聯邦水域，方便業者進行新的鑽探，為輸油管道提供快速審批。川普的能源部公開表示：「過去鼓勵太陽能或風能等清潔能源的努力損害了美國的能源安全。」換言之，從美國能源的角度看，繼續占據主導地位符合美國的國家安全利益和經濟利益。

為了應對氣候變遷帶來的危害，各國穩步開發使用更清潔的替代品，隨著可再生能源的成本不斷下降，美國的封閉性策略可能給中國提供空間與助力，使其從世界日益增長的清潔、廉價能源需求中獲利。美國暫時可以享用化石燃料經濟的美好果實，而中國將成為低碳經濟的領航者；一個擁有現在，一個掌握未來。一向對美國亦步亦趨的台灣，該跟隨美國停留在化石燃料時代，還是與時俱進，迎向新能源時代？

社論

延伸閱讀

川普「大而美」法案通過 美短期國庫券恐傾巢而出

法案過關太開心！川普夫婦白宮大秀恩愛 擁吻嗨跳「魔性搓澡舞」

下半年將訪陸？陸學者強調「川普是聰明人」 揭行程成功必要關鍵

知情人士：川普擬10月訪陸 邀這些重量級企業家同行

相關新聞

聯合報社論／關稅與匯率夾擊台灣，賴政府只拚大罷免

美國對等關稅及半導體課稅即將揭曉，市場瀰漫不安氛圍。美國總統川普表示近日會寄信給所有國家，稅率介於從百分之十至七十之間。台灣會落在哪個區間，攸關出口競爭力。在此同時，新台幣繼五月初急升之後，近日再現升值潮，二者已對國內產業造成雙重衝擊。

聯合報黑白集／地面師的實境詐騙秀

去年影音平台日劇《地面師》掀起話題，這兩天又備受矚目：豐原一家五口疑落入黃金詐騙陷阱，欠下鉅債抵押房產，走上絕路，有銀行員揭露就是遭「地面師」詐騙，即以投資黃金為由，引誘被害人拿房產抵押買金，所有資產全被騙走。

經濟日報社論／美綠能霸主地位拱手讓給大陸

美國「大而美法案」趕在國慶日前通過，這是川普的大成功，他的主要政見納入其中，自此更有底氣實踐他的承諾。但是，許多人認為這...

經濟日報社論／企業需要穩定的匯率政策

新台幣兌美元匯率近月來大幅波動，日前為了6月季底做帳，先是突然暴跌7角，然後第二天又暴升7角，回到前一天的水準，目前已升...

聯合報黑白集／發現金合乎「更大民主」

稅收超徵要怎麼處理？國民黨主張普發一萬元，民眾黨主張普發六千。卓榮泰則悍然拒絕，認為應拿來鞏固國防及補貼台電，發現金「萬萬不可」。民進黨推動大罷免，稱要以「更大的民主」醫治民主弊病。普發現金，完全符合「更大的民主」。

聯合報社論／總統、主席、青鳥頭：賴清德列車上有誰？

今年二月大罷免初現苗頭時，民進黨總召柯建銘吹噓大罷免是他發起，並稱屆時賴總統會有個「大登場」，其後整個罷免行動就會「大成功」。當時總統府極力澄清，稱「從未討論大出場」；綠營也說，賴總統「百分之百不會出面」。府方及綠營的態度，顯示他們認為總統介入大罷免並不合宜，亦非光彩之事。如今罷免投票在即，賴清德果真「大登場」進行團結十講催票，照著柯建銘的腳本上陣演出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。