聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／發現金合乎「更大民主」

聯合報／ 黑白集

稅收超徵要怎麼處理？國民黨主張普發現金1萬元，示意圖。 記者侯永全／攝影
稅收超徵要怎麼處理？國民黨主張普發現金1萬元，示意圖。 記者侯永全／攝影

稅收超徵要怎麼處理？國民黨主張普發一萬元，民眾黨主張普發六千。卓榮泰則悍然拒絕，認為應拿來鞏固國防及補貼台電發現金「萬萬不可」。民進黨推動大罷免，稱要以「更大的民主」醫治民主弊病。普發現金，完全符合「更大的民主」。

卓榮泰以為發一萬元是多大的恩典？且看，同日台積電發出一四○五億的「分紅」，平均每個員工可分得兩百萬元，那才真叫大紅包。一萬元算什麼？政府去年稅收超徵五千多億，全來自人民納稅錢，「還稅於民」只是剛好而已。錢分給民眾自行決定用途，比起由政府隻手拿去填台電虧損、補國防黑洞，不僅更民主，也更符合效益原則。

最好笑的是，賴清德在獅子會演說中問聽眾，「你應該不需要這一萬元？」對方答：「我買菜就用掉了！」在座獅子會員都是老闆級，問他們的需要，顯示賴清德的參考點偏差。老闆娘說「買菜就用掉」，一副很不屑；但買菜花錢，卻是庶民的生活基本。富人可能一天就花光一萬，但底層家庭可以過上一個月；這是卓榮泰疏離的社會現實。

說大罷免是「更大民主」，是民進黨信口雌黃。但是，要在「補貼台電」和「普發現金」之間作選擇的話，後者絕對是「更大的民主」。「莫忘世上苦人多」之警語言猶在耳，民進黨卻忘得精光！

卓榮泰 台電 大罷免 更大的民主 民進黨 發現金 社論 稅收 賴清德 黑洞

延伸閱讀

媒體喊問普發現金1萬補助台電1000億？閣揆卓榮泰擺出這姿勢費疑猜

談判還沒完？卓榮泰強調積極協商…PTT炸鍋：結果會是幾％關稅？

談及普發現金 卓榮泰：預算要用在建設和未來發展

美越關稅的今天恐成「美台貿易的明天」 王鴻薇憂：4100億恐不夠

相關新聞

聯合報社論／當「國家怎會變這樣」成為多數人疑慮

因京華城案被告的台北市前副市長彭振聲，在出庭前得知妻子墜樓，他痛哭鳴冤：「國家怎麼變成這樣？」這項悲號，引發許多網民同感與共鳴。最近不斷發生青鳥當街「捉匪諜」，事後上網公審，許多民眾也有「台灣怎麼變這樣」的感嘆。司法押人取供逼死無辜，青鳥凌駕公權力妨害自由；賴總統的兩大護法侵犯人權，把國家帶向倒退。

聯合報黑白集／美國黨．中國黨．台灣黨

美國參院通過「又大又美」錢坑法案前夕，伊隆．馬斯克在Ｘ上發文警告議員們：這項法案如果通過，「美國黨」隔天就會成立。幾個小時後，該法案以一票之多過關；但馬斯克的黨，卻還在孵夢。

經濟日報社論／川普神操作：製造業流向大陸？

美國總統川普發動對全球的關稅戰，中國則以管制稀土相關物資出口來回應。一開始，大概川普及美歐各國企業都不太在意，但兩個月後...

聯合報黑白集／發現金合乎「更大民主」

稅收超徵要怎麼處理？國民黨主張普發一萬元，民眾黨主張普發六千。卓榮泰則悍然拒絕，認為應拿來鞏固國防及補貼台電，發現金「萬萬不可」。民進黨推動大罷免，稱要以「更大的民主」醫治民主弊病。普發現金，完全符合「更大的民主」。

聯合報社論／總統、主席、青鳥頭：賴清德列車上有誰？

今年二月大罷免初現苗頭時，民進黨總召柯建銘吹噓大罷免是他發起，並稱屆時賴總統會有個「大登場」，其後整個罷免行動就會「大成功」。當時總統府極力澄清，稱「從未討論大出場」；綠營也說，賴總統「百分之百不會出面」。府方及綠營的態度，顯示他們認為總統介入大罷免並不合宜，亦非光彩之事。如今罷免投票在即，賴清德果真「大登場」進行團結十講催票，照著柯建銘的腳本上陣演出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。