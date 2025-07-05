聯合報黑白集／發現金合乎「更大民主」

稅收超徵要怎麼處理？國民黨主張普發現金1萬元，示意圖。 記者侯永全／攝影

稅收超徵要怎麼處理？國民黨主張普發一萬元，民眾黨主張普發六千。卓榮泰則悍然拒絕，認為應拿來鞏固國防及補貼台電，發現金「萬萬不可」。民進黨推動大罷免，稱要以「更大的民主」醫治民主弊病。普發現金，完全符合「更大的民主」。

卓榮泰以為發一萬元是多大的恩典？且看，同日台積電發出一四○五億的「分紅」，平均每個員工可分得兩百萬元，那才真叫大紅包。一萬元算什麼？政府去年稅收超徵五千多億，全來自人民納稅錢，「還稅於民」只是剛好而已。錢分給民眾自行決定用途，比起由政府隻手拿去填台電虧損、補國防黑洞，不僅更民主，也更符合效益原則。

最好笑的是，賴清德在獅子會演說中問聽眾，「你應該不需要這一萬元？」對方答：「我買菜就用掉了！」在座獅子會員都是老闆級，問他們的需要，顯示賴清德的參考點偏差。老闆娘說「買菜就用掉」，一副很不屑；但買菜花錢，卻是庶民的生活基本。富人可能一天就花光一萬，但底層家庭可以過上一個月；這是卓榮泰疏離的社會現實。

說大罷免是「更大民主」，是民進黨信口雌黃。但是，要在「補貼台電」和「普發現金」之間作選擇的話，後者絕對是「更大的民主」。「莫忘世上苦人多」之警語言猶在耳，民進黨卻忘得精光！