聯合報社論／總統、主席、青鳥頭：賴清德列車上有誰？

大罷免投票在即，賴清德果真「大登場」進行團結十講催票。 圖／聯合報系資料照片

今年二月大罷免初現苗頭時，民進黨總召柯建銘吹噓大罷免是他發起，並稱屆時賴總統會有個「大登場」，其後整個罷免行動就會「大成功」。當時總統府極力澄清，稱「從未討論大出場」；綠營也說，賴總統「百分之百不會出面」。府方及綠營的態度，顯示他們認為總統介入大罷免並不合宜，亦非光彩之事。如今罷免投票在即，賴清德果真「大登場」進行團結十講催票，照著柯建銘的腳本上陣演出。

「總統」兼任「黨主席」，並不符合「黨政分立」原則，卻是台灣政治史上一個迷亂而難以改革的積習。民進黨在野時，曾痛批蔣家「黨政軍一把抓」，是威權統治。民進黨執政後，卻覺得這樣的權力美味「棄之可惜」，也亦步亦趨地逐一照抄，一絲不漏。照理說，在「總統」與「主席」兩個角色發生衝突時，仍應選擇以「總統」角色為先，方符合國家利益。但對權力欲薰心的賴清德而言，他似乎已無法分清先後與輕重，「主席」才是他的主要角色。

不僅如此，近一年來，賴清德在總統與主席兩個角色之外，更發展出一個全新角色，那就是「青鳥頭」。綠營原本即已豢養大批網軍，甚至透過政府標案壯大各種側翼組織；如今再加上這些呼之即來、揮之即去的「青鳥」，聲勢更顯囂張。最令人訝異的是，賴清德只要在決策上遇到挫折，或者覺得在野黨主導的國會法案不如己意，動輒呼喚「青鳥飛出來」，要他們去衝撞在野陣營。這種操弄年輕群眾的作法，真的符合他的國家元首身分嗎？

近幾周，賴清德不斷利用民進黨的集會對大罷免下達動員軍令。上周，他在民進黨全代會全程以台語發表演說，指控在野黨妨礙政府對抗大陸，因此公民團體發起大罷免，民進黨要「與公民同行」，並嗨喊：「青鳥飛出來！」本周，他在中常會上要求「全體黨公職」，在罷團大遶境來到自己縣市時，以實際行動為他們聲援打氣。賴清德如此忘情的演出，儼然一副「青鳥頭」的姿態，他哪裡還記得自己的「總統」角色？

總統、黨主席和青鳥頭，是三個截然不同的角色。總統的責任，在求取全民的最大共同值，以維護國家的利益。黨主席的責任，在對抗競爭的政黨，以擴展自己的權力。作為「青鳥頭」，則在指揮攻擊行動，以圖瓦解對手。簡單地說，三種角色彼此牴觸，一個人根本不可能同時兼顧。在這種情況下，賴清德心向黨主席的角色多一點，他扮演總統的心思必然減損。更糟的是，當他當起「青鳥頭」扮演攻擊指揮官時，他就徹底糟蹋了自己身為總統的正當性，暴露了其個人自私、短視、無能的本色。

賴清德的「團結十講」一開講，外界即噓聲一片。除了其中的諸多事實錯誤，及胡亂貶抑他人的「雜質說」外，他最大的敗筆，正是他的人格分裂及言不由衷。一個不珍惜自己元首身分的總統，隨時滿口仇恨指控，動輒操弄群眾進行惡意攻擊，他所做的事無一不是在「分裂國家」。儘管他口中仍假裝訴求「團結國家」，但誰會相信他有團結人民的真心？

去年未投賴清德一票的民眾，高達六成。他們都不是激動站在街頭連署的公民，也不是一呼即至喊打喊衝的青鳥者流，他們卻是腳踏實地默默耕耘的一群。這些沉默的多數公民，能因綠營支持者或青鳥的喧囂，或賴清德的刻意漠視，就被當成隱形人嗎？人們要注意的是，當賴清德在總統、主席及青鳥頭三角色間串接變身時，到底誰是他列車上的乘客？