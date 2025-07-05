經濟日報社論／企業需要穩定的匯率政策

新台幣兌美元匯率近月來大幅波動。聯合報系資料照

新台幣兌美元匯率近月來大幅波動，日前為了6月季底做帳，先是突然暴跌7角，然後第二天又暴升7角，回到前一天的水準，目前已升值站上28字頭了。

延續5月初新台幣匯率在幾日內暴升，6月底半年收盤，突然又暴跌，顯現出匯率波動極其不穩定的現象。雖然說造成新台幣匯率巨幅震盪的情況與人們的預期有關，但是台灣是一個高度依賴進出口的經濟體，新台幣匯率對於進出口廠商的影響非常大，過度波動，會讓廠商暴露在龐大的匯率風險中。因此，在廠商面臨美國巨大的關稅風險時，央行更有必要努力維持一個穩定的匯率政策。

4月初，川普宣布將對全球各國課徵對等關稅，將對台灣課徵高達32%，只比中國大陸的34%略低，而高於日韓的24%。在面對如此高關稅的壓力下，政府立即提出幾項預備與美國協商關稅的政策，其中一項就是關稅要從零開始談。事實上，台灣被課徵如此高關稅的主要理由，就是因為去年台灣對美國的貿易順差太大，才會在川普的計算公式下，被要求課徵32%的關稅。由於廠商預期未來會被課徵高額關稅，因此今年以來，美國廠商普遍提前下單，造成上半年台灣對美國出口大幅成長，順差也更加擴大。今年前五個月，台灣對美國出口額達到646.3億美元，進口額為197.7億美元，依此一數據推估，我們的對等關稅將達到36.1%，比之前宣布的32%還要高。在這種情況下，各方人士都預期，台灣不但會有高額的關稅，同時也會面臨新台幣升值的壓力，因為政府很可能會完全接受美國的要求。

5月初，政府宣布已經完成與美國第一階段的關稅協商，但政府沒有說明具體的協商內容，加上美國要求各國要拿出誠意，因此台灣應該會面臨美國很大的壓力。尤其是最近以來，台灣對美國的順差持續大幅增加，結果5月初，新台幣兌美元匯率突然上升，在短短幾天之內由32.0暴升到30.1，此一漲幅應該是新台幣歷史上在短期內最大的漲幅。

雖然央行堅稱沒有受到美國的壓力，但是國人普遍不相信，因為央行在傳統上對於控制匯率一向都非常有效，而這一次如果不是央行放手，不可能會出現如此劇烈的上升，也由於在美台談判關鍵時刻，央行更不敢干預匯率，以免落入操縱匯率的口實。

現在台灣對美國出口仍然在擴大，坊間許多傳說新台幣匯率可能會持續上升，甚至有些人估計上升到27左右。5月以來新台幣匯率持續在緩慢的上升中，而前兩天的劇烈波動，明顯是人為操控；如此大幅波動，會讓進出口廠商在決定進出口產品價格時，遇到很大的困難，也因此會暴露在高度的匯率風險當中。出口廠商必須同時面對大幅調升關稅風險，如果沒有一個穩定的匯率，廠商將面臨雙重風險，可以說是屋漏又逢連夜雨。

依據美國之前宣告的，對等關稅將在7月9日決定，在此之前新台幣匯率可能仍然會波動；如果到時川普宣布對等關稅再延90天，那麼新台幣匯率可能會持續走升。從進出口商的角度來看，絕對不樂見這種情況發生，這時央行的角色就會更為重要。總之，無論如何，央行都應該維持一個穩定的匯率政策，如果有必要，一次讓新台幣升足也不是不行，但是不應該在升值的過程中出現大幅波動。雖然川普的政策不確定，導致我國關稅與匯率不確定而不穩定，但是央行至少應該在可控的範圍內，最大程度的維持匯率的穩定，盡量減少廠商可能的匯率風險。