聯合報社論／當「國家怎會變這樣」成為多數人疑慮

民眾黨前主席柯文哲被關押已近10個月，圖為柯1日出庭應訊。 圖／聯合報系資料照片

因京華城案被告的台北市前副市長彭振聲，在出庭前得知妻子墜樓，他痛哭鳴冤：「國家怎麼變成這樣？」這項悲號，引發許多網民同感與共鳴。最近不斷發生青鳥當街「捉匪諜」，事後上網公審，許多民眾也有「台灣怎麼變這樣」的感嘆。司法押人取供逼死無辜，青鳥凌駕公權力妨害自由；賴總統的兩大護法侵犯人權，把國家帶向倒退。

民粹青鳥製造寒蟬效應，維護正義的司法淪為政爭打手，是台灣自由與法治沉淪的警兆。當人民吶喊「國家怎會變成這樣」時，司法卻沒有鬆手之意，賴清德甚至下達動員令，要求全黨力挺罷團全台遶境造勢。人民選舉總統，是為了讓他領導國家進入失能脫序嗎？

大選後立院朝小野大，賴總統召喚青鳥，直接訴諸街頭暴力。柯建銘的發言透露，國會才開議，府院黨即密謀奪回立院多數。執政黨始終無意與在野黨對話，從賴清德一再利用憲法法庭對抗國會，一望即知。綠營綢繆大罷免前，卓揆還為總預算僵局大嗆藍白「不如倒閣」，在在都為重返完全執政布局。

民意之所以選出四成總統及藍白過半的國會，是因為看到蔡英文完全執政的弊端，因而對民進黨心懷保留。賴清德無視六成民意不挺，卻全心投入「當家鬧事」的大業，將他在台南踐踏議會的粗暴加倍奉還全民。

綠營除藉口總預算被凍刪發動大罷免，還藉機大砍地方一般補助款達兩成五。只因多數縣市是藍營執政，賴政府便寧可犧牲基層教育、社福及基礎建設，也要火燒地方。賴總統不僅當家鬧事，也毫無民主精神，選輸就翻桌拒絕被監督。如此病態的權力不安感，正是台灣社會失序不安的主因。

國會淪為修羅場，一般民眾未必有感。但猖狂的詐騙、惡化的治安、高漲的物價及危險的供電等始終無解的議題，哪件能讓人民感到身為國民的幸福？以川普關稅戰為例，賴政府一味討好華府，卻不問傳產及中小企業死活；政府放手讓新台幣狂升，將匯損全灌給出口產業承擔。政府放任資本雄厚的業者套匯取利，弱勢企業只能任憑宰割。

賴總統治國能力不足，卻推諉立院阻撓；拒絕國會監督，便抹紅藍白政黨接受習近平指揮。面對民怨高漲，便激化兩岸對峙，操弄國族統獨議題，用「中國威脅」、「保衛台灣」轉移注意力。賴清德雖滿口「護民主」、「挺台灣價值」等口號，實際作法卻是在摧殘民主、瓦解監督、踐踏自由，任由「綠能你不能」的雙標汙毀台灣價值。

比起陳水扁、蔡英文，賴清德面臨的政經情勢更嚴峻。但他對人民居住、少子、詐欺等困境端不出任何對策，卻在團結演說中附和富商說，「普發一萬元買菜就沒了」。他雖出身寒微，卻對百姓缺乏同理心，動輒流露黨同伐異的報復心態。如此褊狹不仁的領導，人民能「信賴」嗎？

賴清德上任後，從鄭文燦、柯文哲到國民黨，都是他亟欲翦除的對象。台灣原自詡亞洲民主燈塔，如今最能代表民意的國會卻被總統稱為「民主之弊」，祭出檢調及大罷免伺候；我們離香港的命運，還會遠嗎？當「打雜質」運動四處延燒，人民自拍街景、口音不台，都會遭「親愛的同胞」當街質問，甚至被警調約談，我們的國家為何變這樣？

賴清德執政一年來，台灣最令人擔憂的，不是經濟轉型遲緩，不是兩岸對峙升溫，而是內政虛耗及社會互信瓦解，民主自由體制倒退嚕。當「為何國家變成這樣」的大哉問四起，賴清德可有答案？