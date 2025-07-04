聯合報黑白集／美國黨．中國黨．台灣黨

涉及京華城案的台北市前副市長彭振聲，在偵訊中接獲罹憂鬱症妻子墜樓身亡的消息，悲泣道：「我是冤枉的，檢察官的良心在哪裡？我為什麼生在這樣的國家！」彭振聲說，他先前認罪是為了拚交保，讓妻子安心；「現在她走了，我也沒顧慮了。」捲入柯文哲的京華城案，是彭振聲公務生涯的最大不幸。即使妻子輕生也難還他清白。這次悲劇暴露了檢調一年來不斷「押人取供」的惡行，把看守所當監獄，把嫌犯當罪犯，都踰越了人權和法治的界線。

2025-07-03 00:22