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聯合報黑白集／美國黨．中國黨．台灣黨
美國參院通過「又大又美」錢坑法案前夕，伊隆．馬斯克在Ｘ上發文警告議員們：這項法案如果通過，「美國黨」隔天就會成立。幾個小時後，該法案以一票之多過關；但馬斯克的黨，卻還在孵夢。
馬斯克說，美國需要一個民主黨、共和黨之外的政黨替代方案，讓人民真正發聲。言下之意，民主或共和黨都是一丘之貉，它們共同架空了國家，必須有代表人民的新政黨出來終結這局面。他也未必沒有機會，恐怖的國債正將美國拖入絕境，美國人誰不希望有人揭竿而起？
好巧不巧，馬斯克發文時，隔著一個太平洋，中國共產黨正在慶祝黨慶，還提前發布它令人咋舌的「破億黨員」新猷。馬斯克一邊還罵著民主、共和兩黨是「一黨專政」，對中國這個死硬最大黨，想必不敢恭維。他看著中共魔幻的黨員數，再想想自己創黨維艱，心情恐怕只是酸澀。
台灣同樣不堪。雙少數執政的民進黨，藉著司法東廠、言論法西斯與民粹罷免潮，正在整肅反對黨。在野陣營猶如待宰羔羊，驚惶失措。綠營匪夷所思的操作，皆旨在建造一黨獨大、萬世一系的台灣黨。
連美國的制度都在夾殺第三黨空間，但這難不倒馬斯克。真正讓他猶疑的，或許只有台灣。看到柯文哲被打入大牢、其部屬家破人亡的下場，馬斯克恐怕得猶豫再三。
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