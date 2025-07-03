聯合報社論／看守所變監獄：司法何以成政治追殺工具

彭振聲在偵訊中接獲妻子身亡消息，悲泣道：「我是冤枉的，檢察官的良心在哪裡？」 圖／聯合報系資料照片

涉及京華城案的台北市前副市長彭振聲，在偵訊中接獲罹憂鬱症妻子墜樓身亡的消息，悲泣道：「我是冤枉的，檢察官的良心在哪裡？我為什麼生在這樣的國家！」彭振聲說，他先前認罪是為了拚交保，讓妻子安心；「現在她走了，我也沒顧慮了。」捲入柯文哲的京華城案，是彭振聲公務生涯的最大不幸。即使妻子輕生也難還他清白。這次悲劇暴露了檢調一年來不斷「押人取供」的惡行，把看守所當監獄，把嫌犯當罪犯，都踰越了人權和法治的界線。

回顧此案，彭振聲、柯文哲等人於去年九月遭台北地檢署羈押禁見，十二月底北檢將他們一干人等起訴；此時，彭振聲已被羈押了一一五天。在此期間，其妻罹患憂鬱症，彭振聲先行認罪，換取以五百萬元交保；柯文哲等人則持續遭羈押至今。依法官的延押裁定，俟本次羈押期限屆滿，柯文哲等人將已被羈押一年以上。

爭議癥結在，檢方的偵辦一直缺乏強有力的突破，尤其涉及貪汙圖利部分的收賄及送賄雙方的「金流」，未能掌握關鍵證據。也因此，檢方一直以關鍵證人「橘子」未到案為由，持續聲請羈押。如此一來，因為案情膠著，檢方就把「台北看守所」當成「監獄」，持續關押京華城案嫌犯，這其實已有侵犯被告人權之虞。

在美國，聯邦法院對輕罪的羈押期限，通常為九十天；對於重罪，則是一二○天。貪汙屬於重罪，偵辦有難度；但像柯文哲這樣一押就是一年，恐怕也太超過了。尤其，當偵辦進度無明顯進展，其實只是反證檢調的無能及濫權，並留下司法淪為「政治迫害工具」的口實。何況，目前已有「電子腳鐐」等方式可以監控，防止嫌犯逃亡；檢調硬要用羈押手段把反對黨政治人物關押在看守所，根本是司法倒退的做法。

賴政府執政一年來，司法濫權踰矩的情況層出不窮，除了正義遭到踐踏，更讓人擔心台灣的法治節節敗退，司法成為當權者的政治追殺工具。這種憂慮，並非無的放矢。柯文哲涉及京華城及政治獻金案，確實有必要查個水落石出，如今政治獻金案已查獲確鑿事證，但京華城案卻缺臨門一腳。檢調偵辦京華城案已一年多，若因辦案技巧笨拙無法使案情水落石出，使貪瀆者一刀畢命，卻強行羈押嫌犯意圖使其意志崩潰，這顯非正當的司法程序。試問，難道台灣又回到了皇權時代？

再者，例如檢調對國民黨「反惡罷」的假偽連署大動干戈，與以往的類似案例對比，顯然追殺手段也太不成比例。過去遇到虛偽連署或死亡連署，多半由中選會認定為無效，予以剔除；而今，卻是還在連署階段，就由檢調向藍營地方黨部發動搜索、逮捕，乃至有大批黨工遭到羈押。此舉，除導致藍營「罷綠」深遭恫嚇，最後結果，是無一成案。如此一來，民進黨將大罷免「吃乾抹淨」，一路順暢無阻。但是，想想民主台灣淪落至此，不覺得很可悲嗎？

去年桃園市前市長鄭文燦因收賄遭到起訴，民眾都為司法大展雄風拍手叫好。然而，今年賴清德子弟兵陳宗彥涉性招待獲判無罪，人們就困惑不解了：司法天平是看權勢關係的親疏遠近而定的嗎？而最近民進黨公布縣市長初選辦法，民調最高的高雄民代林岱樺就在此時因助理費案被起訴，恰恰符合賴總統的黨內愛憎尺度。由此看來，司法公權力似乎成了為執政者服務的工具，而且對象不分黨內外。

彭振聲之妻此際輕生，不僅是彭振聲個人的悲劇，也刻劃了這個時代司法天平的傾斜。