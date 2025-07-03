聯合報黑白集／總統的財產

監察院公布賴清德總統財產，存款1125萬元，較參選時的215萬元增加了910萬元，另有1246萬元房貸。 圖／聯合報系資料照片

監察院公布賴總統財產，存款一一二五萬元，較參選時的二一五萬元增加了九一○萬元，另有一二四六萬元房貸。值得注意的是，賴清德申報了三筆合計一一八六萬元的有價證券，都是美國國庫債券。由於台幣升值，估計匯兌損失約一一八萬元。

賴清德已上任一年，為何迄今才首度公布財產？原因是，監察院去年底已公布了一批政務官的財產，而今年三月應公布的廉政專刊，卻以「預算被刪」為由拖延至今。

光看數字，總統財產不算驚人，但也引起網友七嘴八舌。有人問，那麼多存款，為何不拿去還房貸？有人說，原來「美國人的阿公」，還是喜歡買美債避險。有人質疑，總統年薪才六百萬，為何賴總統一年存款能增加九百多萬？有人質疑，這些財產數字太籠統，根本無法反映真相。這些，都是庶民的小牢騷。

月入三、五萬的年輕人，當然看不懂上層階級的財產玄機。他們可能不知道，除了房地產、汽車、股票，高官們最愛的理財術是「保單」。上一期的廉政專刊即顯示，十二名部會首長總共申報了九十三張保單，平均一人七．八張。其中，閣揆卓榮泰榮登「保單王」，個人擁有十九張。

賴清德參選時申報十三筆保單，已繳保費達四千五百萬元，這比較接近其財產實情。這次他僅申報六張保單，但肥水去向只能猜測。