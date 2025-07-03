聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／總統的財產

聯合報／ 黑白集

監察院公布賴清德總統財產，存款1125萬元，較參選時的215萬元增加了910萬元，另有1246萬元房貸。 圖／聯合報系資料照片
監察院公布賴清德總統財產，存款1125萬元，較參選時的215萬元增加了910萬元，另有1246萬元房貸。 圖／聯合報系資料照片

監察院公布賴總統財產，存款一一二五萬元，較參選時的二一五萬元增加了九一○萬元，另有一二四六萬元房貸。值得注意的是，賴清德申報了三筆合計一一八六萬元的有價證券，都是美國國庫債券。由於台幣升值，估計匯兌損失約一一八萬元。

賴清德已上任一年，為何迄今才首度公布財產？原因是，監察院去年底已公布了一批政務官的財產，而今年三月應公布的廉政專刊，卻以「預算被刪」為由拖延至今。

光看數字，總統財產不算驚人，但也引起網友七嘴八舌。有人問，那麼多存款，為何不拿去還房貸？有人說，原來「美國人的阿公」，還是喜歡買美債避險。有人質疑，總統年薪才六百萬，為何賴總統一年存款能增加九百多萬？有人質疑，這些財產數字太籠統，根本無法反映真相。這些，都是庶民的小牢騷。

月入三、五萬的年輕人，當然看不懂上層階級的財產玄機。他們可能不知道，除了房地產、汽車、股票，高官們最愛的理財術是「保單」。上一期的廉政專刊即顯示，十二名部會首長總共申報了九十三張保單，平均一人七．八張。其中，閣揆卓榮泰榮登「保單王」，個人擁有十九張。

賴清德參選時申報十三筆保單，已繳保費達四千五百萬元，這比較接近其財產實情。這次他僅申報六張保單，但肥水去向只能猜測。

卓榮泰 廉政 監察院 社論 美債 財產 賴清德

延伸閱讀

賴清德團結十講又惹議 藍白批：綠委反對幫軍人加薪

賴總統籲挺國防預算…國民黨：藍委推國軍加薪 民進黨全部反對

國台辦四度批賴清德「團結十講」 陸委會：應立即停止對台脅迫

賴清德下令配合罷團：大遶境「保台香燈腳」站出來

相關新聞

聯合報社論／每講必錯，台獨金孫的金身一路剝落

賴總統的「團結十講」已開講四場，每場都狀況連連，引發爭議。其中，有弄錯史實而鬧出笑話，有民主觀念缺角而鄙視異己，有一廂情...

聯合報黑白集／大罷免後，還有40%？

賴清德推大罷免華麗巡講，怎料，團結十講意外團結「反罷」民意。挺罷陣營擔心演成「翻車十講」，有人建議鳴金收兵，引發內訌。前...

經濟日報社論／科學園區設立 別忽略傳產業

國科會將於台南市歸仁區的台糖沙崙農場一帶設立「生態科學園區」，也就是南科四期，面積廣達500公頃，鄰近高鐵車站和沙崙智慧...

聯合報黑白集／總統的財產

監察院公布賴總統財產，存款一一二五萬元，較參選時的二一五萬元增加了九一○萬元，另有一二四六萬元房貸。值得注意的是，賴清德申報了三筆合計一一八六萬元的有價證券，都是美國國庫債券。由於台幣升值，估計匯兌損失約一一八萬元。

聯合報社論／看守所變監獄：司法何以成政治追殺工具

涉及京華城案的台北市前副市長彭振聲，在偵訊中接獲罹憂鬱症妻子墜樓身亡的消息，悲泣道：「我是冤枉的，檢察官的良心在哪裡？我為什麼生在這樣的國家！」彭振聲說，他先前認罪是為了拚交保，讓妻子安心；「現在她走了，我也沒顧慮了。」捲入柯文哲的京華城案，是彭振聲公務生涯的最大不幸。即使妻子輕生也難還他清白。這次悲劇暴露了檢調一年來不斷「押人取供」的惡行，把看守所當監獄，把嫌犯當罪犯，都踰越了人權和法治的界線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。