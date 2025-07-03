經濟日報社論／大而美法案恐引發美雙赤字循環

美國總統川普極力推動「大而美法案」（簡稱BBB），近日在參議院險勝通過。路透

美國總統川普極力推動「大而美法案」（簡稱BBB），近日在參議院險勝通過。由於法案內容涉及稅改、削減支出、移民及邊境安全、第899條「報復稅」與軍事支出等，爭議很大，恐讓美國債務再度擴大。

這項法案被馬斯克強烈抨擊為引爆聯邦赤字、讓美國破產的「噁心怪物」，從而導致他與川普公開決裂，參議院險勝通過後，還要再送眾議院表決。最新的民調顯示，仍然只有28%民眾支持該修正案，因此未來要過關仍充滿變數。

大而美法案中值得注意的，首先是稅改方案。川普將他第一任在2017年推出、將於2025年底到期的「減稅與就業法案」，延長實施，包括降低公司和個人所得稅稅率、提高標準扣除額和家庭稅額扣抵、提高個人最低稅負制的扣除額、取消公司最低稅負制、遺產及贈與稅免稅額增加一倍等「減稅」方案。

此外，他還新增了小費、加班費免稅，提高家庭稅額扣抵及州和地方稅收減免（SALT）上限等減稅方案，以及將拜登政府《通膨削減法案》中針對清潔能源、電動汽車等的稅收抵免減少或刪除，並對外籍人士及企業匯款出境課徵5%等加稅方案。

稅改方案雖然讓80%的美國人減稅，但受益最多的卻是富人，尤其是公司、個人所得稅稅率的調降、最低稅負制的調降或取消、州及地方稅扣除額的提高、遺贈稅終身免稅額的提高等，有劫貧濟富之嫌。研究指出，收入最高的0.1%家庭獲得超過25萬美元的減稅，收入最高1%的家庭則獲得平均超過6萬美元的減稅，而收入最低60%工薪家庭僅獲得平均500美元的減稅。也有研究顯示企業減稅並未使80%的勞工獲得加薪，反而是高管薪酬大增。

更諷刺的是，大而美法案的削減支出方案，集中在補助弱勢的社會福利支出，包括低收入戶醫療補助及糧食券，可見得大而美法案最大的爭議，在於稅改及削減支出方案，破壞社會公平正義，讓嚴重的貧富懸殊問題更加惡化。

此外，大而美法案的成本效益分析，是建立在經濟成長與低通膨過於樂觀的假設上，加上以對外加徵對等關稅，作為減所得稅的財源，並不切實際；馬斯克主持的政府效率部刪減支出成效不彰，不但無法增加財政收入，反而導致財政赤字暴增。國會預算辦公室原估大而美法案增加至少2.4兆的財政赤字，修正後的法案更可能使赤字暴增到3.4兆。目前美國國債已經超過37兆美元，是GDP的123%，每年光利息支出就超過1兆美元，大而美法案確定將使財政問題更加惡化。

瞭解國民所得會計恆等式的人都知道，國際的「經常帳逆差」和國內的「儲蓄不足」是一體兩面。美國經常帳逆差（尤其是貿易逆差）反映的就是民間部門儲蓄不足（投資超過儲蓄）以及政府財政赤字（政府支出超過收入）。因此，若美國人不改變愛消費、不儲蓄習慣，或政府財政赤字不改善，所有的關稅政策都徒勞無功。

從川普關稅1.0於2018年專門針對中國課徵，結果貿易逆差改善只在2019年曇花一現，2020年又再惡化；拜登繼續對中加徵關稅，美國的貿易逆差反而擴大，2024年底更創歷史新高，即知關稅政策無濟於事。

總之，川普的關稅2.0與全球作對，大而美法案又導致美國財政赤字有增無減，想扭轉貿易逆差注定失敗，更不要說還有引發物價上漲、美元資產（尤其美債信用評等）失去國際的信賴等等經濟負面影響。大而美法案一點都不美，僥倖通過之時，恐怕是美國雙赤字（財政及貿易赤字）惡性循環的開始。