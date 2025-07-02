快訊

美參院逾24小時不斷電開會 又大又美法案成功闖關

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／大罷免後，還有40%？

聯合報／ 聯合報黑白集

賴清德總統（右）團結十講，引發不少爭議。記者曾吉松／攝影
賴清德總統（右）團結十講，引發不少爭議。記者曾吉松／攝影

賴清德大罷免華麗巡講，怎料，團結十講意外團結「反罷」民意。挺罷陣營擔心演成「翻車十講」，有人建議鳴金收兵，引發內訌。前綠委林濁水說，多數民意認為大罷免弊大於利，總統和多數民意對立到底，「若推翻不了，代價很高」，勸他及早決斷。綠營怕主帥出馬變票房毒藥，顯示賴總統大登場的反效果。

賴總統每放送一講，都被打回原形。他藉長毛象挺台獨的無知程度，讓民眾懷疑是否低能到不會google？他誣指馬英九在大陸海協會長面前「自稱區長」，如同側翼自甘下流瞎扯謊言。他說「打掉雜質」、「不是表決多數贏就可以」，助長校園霸凌，嚇壞家長，感嘆公民教育碰到總統都不算數。

上次大選，幕僚就賣力為賴清德修片遮醜。例如否認「台獨金孫」標籤，邀習近平喝珍奶佯裝和平使者。但投票前夕，他仍現形暴走「憲法災難說」，最後得請蔡英文收拾殘局。這回如出一轍，靠府方小編事後刪文，抹去黨同伐異各類妄言，冷卻反罷浪潮。

總統從政治性格到知識能力，無不秀下限，連自己人都看不下去。這也揭穿：原來大選時的賴清德是個假貨。當時他若現本尊，傾吐「打掉雜質」之類真心話，還能獲取四十趴選票嗎？

七二六是賴清德給選民校正回歸的機會。請用選票證明：他連四十趴都不保。

賴清德 社論 大罷免

延伸閱讀

賴總統指在野亂刪國防預算 藍黨團晚間聲明「總統級造謠」

朱立倫：國民黨挺國防、挺軍人加薪 賴總統勿成假消息中心

國民黨批賴清德為大罷免再消費823砲戰 團結只是秀口號

賴清德大談國防軍備 許宇甄轟：國安淪政治操弄工具

相關新聞

聯合報社論／每講必錯，台獨金孫的金身一路剝落

賴總統的「團結十講」已開講四場，每場都狀況連連，引發爭議。其中，有弄錯史實而鬧出笑話，有民主觀念缺角而鄙視異己，有一廂情...

聯合報黑白集／大罷免後，還有40%？

賴清德推大罷免華麗巡講，怎料，團結十講意外團結「反罷」民意。挺罷陣營擔心演成「翻車十講」，有人建議鳴金收兵，引發內訌。前...

經濟日報社論／不應讓產業單獨面對台幣強勢升值

近期新台幣升值迅速，引發產業高度關注。對於如此明顯升值走勢，中央銀行卻未大力干預，引發諸多解讀。其中一項說法是央行此舉實...

聯合報社論／別再劫貧濟富：是誰瘦了台電、肥了財團？

政府原訂撥補台電的一千億元預算遭立法院刪除，經濟部長郭智輝揚言，若不解決，十月須調漲電價才能反映成本。郭智輝的說法，把台...

聯合報黑白集／星期五晚上與大展鴻圖

金曲獎頒獎，男團Energy以《星期五晚上》勇奪年度最佳歌曲，可謂實至名歸。過去一年，這首歌紅遍大街小巷，連幼稚園和國小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。