聯合報黑白集／大罷免後，還有40%？

賴清德總統（右）團結十講，引發不少爭議。記者曾吉松／攝影

賴清德推大罷免華麗巡講，怎料，團結十講意外團結「反罷」民意。挺罷陣營擔心演成「翻車十講」，有人建議鳴金收兵，引發內訌。前綠委林濁水說，多數民意認為大罷免弊大於利，總統和多數民意對立到底，「若推翻不了，代價很高」，勸他及早決斷。綠營怕主帥出馬變票房毒藥，顯示賴總統大登場的反效果。

賴總統每放送一講，都被打回原形。他藉長毛象挺台獨的無知程度，讓民眾懷疑是否低能到不會google？他誣指馬英九在大陸海協會長面前「自稱區長」，如同側翼自甘下流瞎扯謊言。他說「打掉雜質」、「不是表決多數贏就可以」，助長校園霸凌，嚇壞家長，感嘆公民教育碰到總統都不算數。

上次大選，幕僚就賣力為賴清德修片遮醜。例如否認「台獨金孫」標籤，邀習近平喝珍奶佯裝和平使者。但投票前夕，他仍現形暴走「憲法災難說」，最後得請蔡英文收拾殘局。這回如出一轍，靠府方小編事後刪文，抹去黨同伐異各類妄言，冷卻反罷浪潮。

總統從政治性格到知識能力，無不秀下限，連自己人都看不下去。這也揭穿：原來大選時的賴清德是個假貨。當時他若現本尊，傾吐「打掉雜質」之類真心話，還能獲取四十趴選票嗎？

七二六是賴清德給選民校正回歸的機會。請用選票證明：他連四十趴都不保。