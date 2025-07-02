聯合報社論／每講必錯，台獨金孫的金身一路剝落

賴清德總統（中）進行「團結國家十講」第四講，主題聚焦在「國防」。記者曾吉松／攝影

賴總統的「團結十講」已開講四場，每場都狀況連連，引發爭議。其中，有弄錯史實而鬧出笑話，有民主觀念缺角而鄙視異己，有一廂情願拼接政治想像而顯得無知。民進黨原本意圖藉賴清德的「大登場」為大罷免衝出高峰，誰料，得到的卻是「大出糗」的反效果。更糟的是，這除暴露「台獨金孫」的本質，更凸顯他的幕僚群缺乏輔佐能力。

既然目的在「團結國家」，賴清德的演說照理應該釋出「黏合」與「包容」的善意，或至少應該描繪全民共同的追求和願景。但他這幾場演講，賴清德不斷強調的卻是「歧異」與「拆分」，毫不遮掩地表達他對「他者」的敵意與不滿。他的第一講強調的是兩岸之間毫無瓜葛，中共沒有任何統治台灣的正當性；第二講更露骨，要把不同於自己立場和認同的「雜質」打掉；第三講則直接攻擊國會，把民選產生的立法院稱為「民主之弊」，必須利用憲法法庭及大罷免把它「贏回來」。

一個僅四成民意的元首，卻用如此充滿敵意的語言攻擊國會、攻擊在野黨和其他人，賴清德的言行令人訝異，演講內容的粗魯更令人驚心。也不過是一場罷免，他就把仇恨腔調拉得這麼高；萬一台灣遇到更危急或更挑戰的時刻，他將使出什麼樣的手段來對待百姓？他會容許任何人說出不同的意見嗎？屆時，這位口口聲聲「民主憲政」的總統，不會變成生殺予奪的大暴君嗎？

賴清德一向被台派捧為「台獨金孫」，他也一步步照他們的期待出人頭地，並坐上元首大位。現在，賴總統或許覺得，他回報獨派厚愛的時候到了。儘管他只是一位四成總統，但大罷免提供了他一個「登天」的捷徑，他立即抓緊機會，將他積累多年的台獨意識及台獨論述化為「團結十講」，傾腹吐出。遺憾的是，他這次堂皇的「出櫃」演出並不驚艷，反而令人為其「金孫」之金身剝落而感到難堪。

如果是一位真金打造的台獨金孫，何以對史實和民主如此草率而粗魯？一九四六年，台灣派了十八名制憲代表前往南京參加了中華民國制憲會議，其中包括李萬居、連震東等民主前輩。如此鐵打的史實，賴清德為何會說「台灣沒人參加」？這項錯誤被糾正後，總統府還不認錯，還歪理反駁說他們「不是普選產生」。事實上，制憲會議就是各個行憲國家在草創初期的民主奠基工程，沒有制憲會議，哪來的普選？賴清德的知識及理念之貧乏，還真深不可測。

從賴清德這幾場演說，可以看出他的台灣國家論述，採取的是凡事「去中」的切割法。例如：企圖從《舊金山和約》切入，否認北京對台灣的治權；或從制憲會議著手，想要切割兩岸既有關係；甚至想藉南島民族及猛獁象的系譜，證明台灣自遠古即「自成系統」，與中國大陸無關。然而，這種「以偏概全」的手法卻漏洞百出，更因選擇性認知而自暴其短；有些論述一經科學驗證，更顯荒誕不經。這幾天，總統府的小編忙著為他的「團結十講」補漏糾錯，已淪為笑談。對此，賴清德難道全然無感？

國家因團結而得到發展與繁榮，是所有人民的願望。賴清德身為元首，卻打著團結國家的旗幟來打擊政敵、製造分化、推動大罷免，這如何贏得尊重與信服？從這幾場失格的演說，恰印證六成選民去年沒有對他投下贊成票，絕對是明智的抉擇，他沒有贏得台灣人民的衷心付託。作為集獨派寵愛於一身的台獨金孫，賴清德的認知、智慧與表現，證明他只是個「鍍金仔」。