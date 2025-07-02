經濟日報社論／科學園區設立 別忽略傳產業

下世代AI人工智慧發展快速，台灣半導體產業投資和設廠需求持續擴大。圖／AI生成

國科會將於台南市歸仁區的台糖沙崙農場一帶設立「生態科學園區」，也就是南科四期，面積廣達500公頃，鄰近高鐵車站和沙崙智慧綠能科學城，目前正進行可行性評估，希望在7月底前報行政院核定，並在2027年下半取得開發許可。由於交通便捷加上面積廣闊，引發業界矚目。

下世代AI人工智慧發展快速，台灣半導體產業投資和設廠需求持續擴大，例如台積電（2330）董事長魏哲家公開宣示，要在台灣增蓋11個生產線。國科會估計在2050年前，仍需開發2,000公頃的科學園區方足使用，顯見南科四期只是下一波園區開發的第一個階段。台糖擁有雲嘉南屏等多處土地，將會是政府滿足園區需求的最佳對象。

資通訊產業是台灣的出口主力，半導體業更是出口的重中之重；為創造亮麗出口和經濟績效，政府對台積電等明星業者的設廠需求自然是「有求必應」，各地方政府更是大力爭取、全力配合。所以，新開發的產業園區，無不以半導體為主的高科技業者需求為主，這也是自然合理的現象。然而，政府積極回應高科技業者的土地需求，並不表示產業界的土地需求全都能獲得滿足。因為，除了半導體、AI人工智慧和生技等高新產業之外，台灣還有廣大的傳統產業，包括食品、橡塑膠、化學、紡織、石化、非金屬礦物、鋼鐵、機械、汽機車等，雖然在偏高的勞工和土地成本下競爭力急遽下降，但就業人數遠超過資通訊等高新產業，若新設的園區都給了高新產業，對這些傳產不僅不公平，更將加速傳產外移和倒閉的速度，對台灣產業結構造成巨大的風險。

尤有甚者，傳產快速消失的結果，將嚴重衝擊國家的「經濟安全」。日前，衛福部查核我國的「醫療韌性」，發現我國「血袋」完全仰賴進口，因我國不生產醫療級的PVC材料；這應是塑膠業大量外移之下，衝擊國家經濟安全的最新案例。事實上，就算政府政策性地要求塑膠業者生產本國血袋，若無化學材料業者生產醫療級PVC，問題還是存在。但醫療級PVC的本國市場太小、成本太高，若無政策性補貼可能難以存續；而降低其成本的有效方式，可以是提供地租低廉的「傳產國安產業園區」－涉及國家安全的傳統產業園區。

其實，除血袋之外，口罩和防毒面具也都是韌性醫療所需，口罩生產在新冠疫情嚴重時在台灣「起死回生」，但防毒面具在台灣基本上也仰賴進口，除數量有限的軍用所需之外，幾乎無本地廠商生產，一旦戰爭貿易斷絕將陷入險境。以此類推，應可發現許多和國家安全、經濟韌性有關的傳統產業需要政府政策性的關照，降低其生產成本才有可能在台灣存活、生產。政府在規劃新產業園區時，似乎完全無視於這種狀況，一股腦兒提供給高新產業之需，有必要思考改變。

台灣工業區過去主要由經濟部或縣市政府開發提供業者使用，但因都會發展，這些工業區地價已十分高昂，傳統產業難以承受。近年來由國科會開發的科學園區，基本上是台糖取得國有土地，價格遠低於傳產工業園區；但都提供給高科技業者，傳產業者難以進入使用。台灣一般製造業者投資新廠的土地成本經常占總投資一半以上，為全球最高昂者之一。但如同上述，部分傳產企業在韌性經濟或國安考量下，有必要提供廉價土地（租金）來降低其生產成本，讓它們有機會在台灣存活，提供民眾安全保障。

因此，建議新開發的科學園區，能保留部分幅員給安全考量下盤點出來、必須存在的傳統企業，政策性地創造其生存條件，才是國安風險竄升下合宜的產業園區政策。