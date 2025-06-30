聯合報黑白集／星期五晚上與大展鴻圖

男團Energy以《星期五晚上》勇奪金曲獎年度最佳歌曲。圖／相信音樂提供

金曲獎頒獎，男團Energy以《星期五晚上》勇奪年度最佳歌曲，可謂實至名歸。過去一年，這首歌紅遍大街小巷，連幼稚園和國小孩童都能朗朗上口。配合該曲的舞步「十六蹲」，更掀起模仿風潮，連大陸網紅、藝人都爭相挑戰。

近來，另一首大陸說唱歌手創作的《大展鴻圖》，同樣紅遍兩岸。此曲結合廣東話、閩南語、客家話等多元語言，因曲風輕快、歌詞洗腦、舞步簡單，和《星期五晚上》一樣也引發兩岸民眾的跟唱、跟跳熱潮。不過，它的命運卻與《星期五晚上》完全不同。

有本地兒童電視台在節目中模仿《大展鴻圖》舞步，便遭到綠營支持者致電抗議，稱「不可以播中國的東西」，要求下架。該電視台拒絕，綠營支持者便發動出征，硬逼得電視台將這段影片刪除。試問，對岸民眾熱跳《星期五晚上》時，有遭到此等對待嗎？

近日，有一位大陸口音的觀光客在自強隧道拍照，被綠營支持者尾隨、錄影，不僅要求她刪除照片，還得意洋洋地將過程上傳表功。事實上，這名觀光客只是個追星族，拍照只為「朝聖」樂團《五月天》歌曲中提到的景點罷了。

民眾跳個舞、唱個歌、拍個照都被出征，是民族自尊太旺盛，還是自卑感作祟？休閒、藝術被鬥爭，被譏笑「北韓化」，難道是賴清德推崇的「公民力量」？