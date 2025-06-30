聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／星期五晚上與大展鴻圖

聯合報／ 聯合報黑白集

男團Energy以《星期五晚上》勇奪金曲獎年度最佳歌曲。圖／相信音樂提供
男團Energy以《星期五晚上》勇奪金曲獎年度最佳歌曲。圖／相信音樂提供

金曲獎頒獎，男團Energy以《星期五晚上》勇奪年度最佳歌曲，可謂實至名歸。過去一年，這首歌紅遍大街小巷，連幼稚園和國小孩童都能朗朗上口。配合該曲的舞步「十六蹲」，更掀起模仿風潮，連大陸網紅、藝人都爭相挑戰。

近來，另一首大陸說唱歌手創作的《大展鴻圖》，同樣紅遍兩岸。此曲結合廣東話、閩南語、客家話等多元語言，因曲風輕快、歌詞洗腦、舞步簡單，和《星期五晚上》一樣也引發兩岸民眾的跟唱、跟跳熱潮。不過，它的命運卻與《星期五晚上》完全不同。

有本地兒童電視台在節目中模仿《大展鴻圖》舞步，便遭到綠營支持者致電抗議，稱「不可以播中國的東西」，要求下架。該電視台拒絕，綠營支持者便發動出征，硬逼得電視台將這段影片刪除。試問，對岸民眾熱跳《星期五晚上》時，有遭到此等對待嗎？

近日，有一位大陸口音的觀光客在自強隧道拍照，被綠營支持者尾隨、錄影，不僅要求她刪除照片，還得意洋洋地將過程上傳表功。事實上，這名觀光客只是個追星族，拍照只為「朝聖」樂團《五月天》歌曲中提到的景點罷了。

民眾跳個舞、唱個歌、拍個照都被出征，是民族自尊太旺盛，還是自卑感作祟？休閒、藝術被鬥爭，被譏笑「北韓化」，難道是賴清德推崇的「公民力量」？

金曲獎 社論 Energy

延伸閱讀

【重磅快評】不許「大展鴻圖」 青鳥的大罷免、大自卑

韓媒報導台人首爾廣藏市場瘋買棉被引熱議 韓網友：到台灣買雨傘

金曲36／歌王歌后出爐！〈星期五晚上〉年度歌曲 2025金曲獎完整得獎名單

金曲36／年度最佳歌曲「星期五晚上」 Energy坤達放閃柯佳嬿

相關新聞

聯合報社論／賴清德誓師大罷免，團結已成鬥爭遮羞布

遮掩扭捏大半年後，賴清德總統終於不再演了。兼任民進黨主席的賴清德，在全代會上以「必須與公民同行」為名，向全黨發出大罷免總...

聯合報黑白集／不過半不執政

七月是罷免月，罷免與反罷免激盪，歷史會記住七二六這一天。民進黨全黨瘋罷免，賴政府上任逾一年，正經事一事無成，當家鬧事樂此...

經濟日報社論／企業應重塑AI工作模式 避免「無限工時」

行政院規劃AI新十大建設，四年將投入1,900億元發展AI、量子科技、矽光子等技術，包括六大基礎建設及四大技術領域。基礎...

聯合報社論／別再劫貧濟富：是誰瘦了台電、肥了財團？

政府原訂撥補台電的一千億元預算遭立法院刪除，經濟部長郭智輝揚言，若不解決，十月須調漲電價才能反映成本。郭智輝的說法，把台...

聯合報黑白集／星期五晚上與大展鴻圖

金曲獎頒獎，男團Energy以《星期五晚上》勇奪年度最佳歌曲，可謂實至名歸。過去一年，這首歌紅遍大街小巷，連幼稚園和國小...

經濟日報社論／成立主權基金 先消除社會疑慮

我們曾多次在本社論中剖析「川普混亂」，提醒民眾川普不但在「關稅魔鏡」中，看到了自己是美國最偉大的總統，更在「海湖莊園協議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。