聯合報社論／別再劫貧濟富：是誰瘦了台電、肥了財團？

台電累計虧損突破4200億元，經濟部長郭智輝強調，若立院不同意政府撥補台電，電價勢必調漲。圖／聯合報系資料照片

政府原訂撥補台電的一千億元預算遭立法院刪除，經濟部長郭智輝揚言，若不解決，十月須調漲電價才能反映成本。郭智輝的說法，把台電虧損完全推給「電價不敷成本」，顯是太簡化的說法。台電近年從「金雞母」變成虧損累累，主要是受不當能源政策扭曲，經營管理失去自主，更被迫對綠電「買高賣低」。不從源頭檢討病灶，光談皮層的電價，解決不了問題。

民進黨花了八年時間將台灣打造成「非核家園」，在它而言，是一項偉大的使命；對台電而言，卻是一場可怕的災難。除了電力的調度變得愈發困難，更棘手的是，便宜的核電用昂貴的綠電取代，導致電力成本節節上升，還無法確保供電穩定。最糟的是，政府原本要推動的「電業自由化」，卻打了退堂鼓。如此一來，台電必須不斷高價購買民間電廠的風光綠電，最後卻只能以一半或三分之一的低價賣出，這才是台電「由盈轉虧」的完整真相。

根據台電的統計，在二○一七年前，台電外購的民間電力諸如汽電共生和再生能源，比重為二一・九％。但到了去年，這個外購比重，已增加到卅一・六％。亦即，短短八年，台電向民間電廠購買的電力，增加了十個百分點。可想而知，這是政府極力推動風光綠能的結果。但在此期間，台電卻由二○一七年的盈餘四六三億元，轉為二○二四年的虧損四一一億元，目前累計虧損更高達四二○○億元。如此由盈轉虧的巨變，究竟是誰在變魔術？

眾所周知，核電的退場除役，使得台電原本相對低廉穩定的基載支柱垮掉，是它由盈轉虧的主因之一。這點，此處即不再重複申論。更值得注意的是，取代核能的「綠電」昂首闊步上場，帶著政府為它們量身打造的「高貴身價」賣電給台電，才是更重要因素。據統計，台電本身的「風力」發電成本去年為每度四・四元，它向民間業者外購價格卻是六・六元；它自身的光電發電成本為三・九四元，外購價則為四・八七元。就連火力發電，自發及外購的成本差距也達○・八元。如此「買高賣低」的結果，當然是賣愈多虧愈多。

政府發展綠電，當然是正確的方向；然而，台灣的電業自由化卻有名無實，發電、售電、輸電責任仍由台電一肩扛。政府一方面強迫台電購回民間電廠電力，一方面制訂高價保障對方利益，如此一來，搞得台電虧損累累，卻肥了那些民間財團。其中，不乏政商關係良好的企業如「雲豹」能源，大把賺走鈔票，卻把嚴重虧損留給台電，要由政府以人民納稅錢來撥補，否則就得調漲電價。無論是撥補或漲價，都在「劫貧濟富」，撈民眾的荷包去壯大財團，這樣誰能心服？

從二○一七年到二○二四年，台電的再生能源比重，從四・九％上升為十一・九％，僅增加了七個百分點。只為這區區七個百分點，台灣卻發生了翻天覆地的變化，除了台電「由盈轉虧」，台灣從山顛到平地處處可見濫伐濫填的太陽能光電場，和許多經常不轉動的風機，社會為此付出了巨大的代價。問題是，台電只要繼續維持現有綜合電業的組織型態，它就得繼續揹負民進黨的政策包袱，繼續流血向民營財團購電，繼續倚賴政府以預算撥補它的虧損。而問題的核心，就不會被看見，也不會被解決。

沒錯，台電目前的售價確實是「不敷成本」。但要問的是：誰造成台電的經營成本如此不合理？又是誰「瘦了台電，肥了財團」？郭智輝調整電價前，請先回答這兩個問題！